(Bild: BenQ)

BenQ verkauft den Zowie XL2546 als E-Sport-Monitor. Er hat ein TN-Panel mit Full-HD-Auflösung und 240 Hz.

BenQ hat einen Computermonitor speziell für schnelle E-Sport-Spiele vorgestellt: den Zowie XL2546. Sein 24,5-Zoll-Display läuft mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz: so sollen Inhalte von 3D-Spielen auch bei schnellen Bewegungen scharf bleiben. Das Panel des Zowie XL2546 weist laut BenQ außerdem besonders schnelle Schalt- und Reaktionszeiten auf; die Spezialfunktion "Dynamic Accuracy" soll Bewegungsunschärfe noch weiter vermindern und so etwa das Zielen in schnellen Shootern vereinfachen. Wie Dynamic Accuracy allerdings genau funktioniert, hat BenQ bislang nicht mitgeteilt.



Kabel-Fernbedienung zum Durchschalten der Voreinstellungen.

Das TN-Panel hat laut BenQ ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und eine Helligkeit von 320 cd/m². Ein Nachteil im Vergleich zu IPS- und VA-Panels ist die geringere Blickwinkelstabilität von TN. Die Display-Auflösung beträgt 1920 × 1080 Bildpunkte (Full HD) – das ist zwar vergleichsweise gering, dennoch braucht man eine besonders schnelle 3D-Grafikkarte, um die hohe Display-Bildwiederholrate von 240 Hz in aktuellen Spielen ansatzweise ausreizen zu können. Auf Wunsch hellt das Display dunkle Bereiche auf, um in Spielen wie Counter-Strike Gegner besser orten zu können. Adaptive Synchronisierung wie FreeSync oder G-Sync beherrscht das Zowie XL2546 nicht.

Als Anschlüsse stehen Dual-Link-DVI, DisplayPort 1.2 und zwei HDMI-Buchsen zur Verfügung. Außerdem dabei ist ein Kopfhörer- und Mikrofoneingang, ein USB-Hub ist integriert. Das Display schluckt im Betrieb laut BenQ 55 Watt, das Netzteil ist im Gehäuse enthalten.

Fokusblenden gegen Spiegelungen

Ausgeliefert wird das Zowie XL2546 mit zwei Fokusblenden, die man jeweils rechts und links am Bildschirm befestigt. Sie sind invididuell einstellbar und sollen Schattenwürfe, Spiegelungen und Blendeffekte vermeiden. Überdies ist das Display höhenverstellbar. Über eine kleine Kabel-Fernbedienung (S-Switch) kann man zwischen verschiedenen, selbst festgelegten Bild-Voreinstellungen wechseln.

Das Zowie XL2546 ist bei mehreren Online-Händlern ab rund 540 Euro lieferbar. (mfi)