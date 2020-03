E-Tretrollerverleih Tier lässt weiter fahren

Während die großen E-Tretrollerverleiher Lime, Voi und Circ wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Dienste in Deutschland vorübergehend eingestellt haben, sind die grünen Gefährte von Tier Mobility weiterhin auf deutschen Straßen zu sehen. In Zeiten des Social Distancing sehe Tier eine sichere Transportmöglichkeit als notwendig an, damit Pendler zur Arbeit kommen, insbesondere im Gesundheitswesen oder in Geschäften, die noch geöffnet haben. Daher blieben die Tier-E-Tretroller in Deutschland, Schweden, Norwegen und Finnland weiter im Betrieb.

Der Tier-Verleih pausiere hingegen in Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Österreich und den Vereinigten Arabischen Emirate. Er werde wieder angeboten, sobald es die örtliche Situation wieder zulasse, schreibt das Berliner Unternehmen Tier Mobility. Alle bisherigen und weiteren Schritte spreche das Unternehmen mit den Behörden ab. Es ist insgesamt in 57 Städten vertreten, zum größten Teil davon in Deutschland.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Pausierende Konkurrenz

Die Tier-Roller werden nach Angaben des Unternehmens möglichst oft desinfiziert, beispielsweise bei einem Batteriewechsel oder einer Inspektion. Die Tier-Mitarbeiter sind zu größtmöglicher Hygiene im Umgang mit den E-Tretrollern, vor allem aber auch untereinander aufgefordert. Bei allem richte sich das Unternehmen nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO, schreibt Tier.

Tiers große Konkurrenten habe ihre Dienste in Deutschland hingegen eingestellt. Lime und Circ hatten vor knapp zwei Wochen eine Verleihpause begonnen, Voi folgte Ende voriger Woche. Voi war ähnlich wie nun Tier davon ausgegangen, in der Corona-Krise eine weniger gesundheitsriskante Alternative zum Öffentlichen Personennahverkehr anzubieten.

(anw)