E3 2019: Die wichtigen Konferenzen und Trailer im Überblick

Die Spiele-Messe E3 ist ein visuelles Großereignis. Außerdem ist die Electronic Entertainment Expo die Messe mit den meisten Neuankündigungen und Überraschungen für Gamer weltweit. An dieser Stelle trägt heise online alle wichtigen Spieletrailer zusammen und kommentiert im Livestream die Konferenzen der großen Hersteller. .

Live-Kommentar zur Xbox-PK



Wer die neuen Spiele am späten Abend oder tief in der Nacht nicht alleine bejubeln oder in Grund und Boden schimpfen möchte, kann E3-Veteran Michael Wieczorek im Chat Gesellschaft leisten. Die Trailer und Pressekonferenzen werden wir in dieser Meldung außerdem chronologisch anlegen, am Donnerstag enden wir mit einem allumfassenden Talk im Videostudio der Redaktion.

Die Termine der Konferezen

Xbox Briefing: Sonntag, 9. Juni 2019, 22 Uhr

Bethesda: Montag, 10. Juni 2019, 0:30 Uhr

PC Gaming Show: Montag, 10 Juni 2019, 19 Uhr

Ubisoft: Montag, 10 Juni 2019, 22 Uhr

Nintendo: Dienstag, 11 Juni 2019, 21 Uhr

Die wichtigsten Trailer

Death Stranding - Trailer (Gameplay, E3 2019) (Quelle: Sony)

Baldur's Gate 3 - Trailer (E3 2019) (Quelle: Larian Studios)

(wie)