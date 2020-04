E3: Termin für 2021 genannt – IGN veranstaltet 2020 eigenen "Summer of Gaming"

Die jährlich stattfindende Electronic Entertainment Expo (E3) wurde für dieses Jahr aufgrund der Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Der Veranstalter Entertainment Software Association (ESA) hat nun den Termin für die nächste "neu konzipierte" E3 bekanntgegeben. Die als weltweit wichtigste geltende Spielemesse findet vom 15. bis zum 17. Juni 2021 statt, das berichtet Gamesindustry. Was sich hinter "neu konzipierte" E3 genau verbirgt, geht aus dem Bericht hervor.

Im Zuge der Absage für die E3 2020 sprach der Veranstalter über die Möglichkeit einer Online-Veranstaltung, dazu fehlt in der Mitteilung von Gamesindustry jeglicher Hinweis. Das Onlinemagazin IGN hat inzwischen für Anfang Juni ein digitales "Summer of Gaming"-Event angekündigt, um die "Programmlücke" durch den Ausfall der E3 2020 zu schließen. Zu den Partnern, die das Event unterstützen, zählen laut Gamesindustry Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google, Twitter, Devolver Digital und THQ Nordic. Geplant seien Interviews, Demos, Diskussionen und Präsentationen der Spieleentwickler.

Xbox Series X und PlayStation 5

Für Ende des Jahres sind auch die neuen Konsolen Xbox Series X von Microsoft und PlayStation 5 von Sony angekündigt. Nach der Absage der E3 veröffentlichte Phil Spencer (Head of Xbox) einen Tweet, in dem er ein "Xbox digital Event" ankündigte, ohne einen genauen Termin zu nennen. Hardware-Spezifikationen zur Xbox Series X hat Microsoft bereits veröffentlicht. Sony hatte bereits vor der Absage der E3 zum zweiten Mal in Folge die Teilnahme an der Spielemesse in den USA abgesagt. Es bleibt abzuwarten, wie Sony die neue PS5 vor dem Verkaufsstart präsentieren wird.

Hersteller aus der Videospielbranche setzen vermehrt auf Online-Präsentationen statt auf die großen Messen, beziehungsweise nutzen sie diese Möglichkeit zusätzlich. Vorteil der Online-Events für Spiele-Entwickler und Hardware-Hersteller ist die ungeteilte Aufmerksamkeit der Interessenten, neben anderen Produkten, die auf Messen zeitgleich präsentiert werden. Die Erreichbarkeit potentieller Kunden über Streaming- und Videoplattformen sowie soziale Netzwerke stellt keine Hürde mehr dar.

