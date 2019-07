EA Access startet auf der Playstation 4

EA bietet jetzt auch auf der PS4 einen Abo-Dienst an. Wie die Xbox-Variante heißt er EA Access und gewährt Abonnenten freien Zugriff auf einige Spiele und Möglichkeiten zum Probezocken von anderen Titeln. EA Access kostet auch auf der Playstation 4 entweder 4 Euro im Monat oder 25 Euro im Jahr.

Wer EA Access abonniert, darf zum Beispiel FIFA 19, A Way Out und Battlefield 5 ohne Zusatzkosten spielen. Ebenfalls im Angebot enthalten sind Star Wars Battlefront 2, Dragon Age: Inquisition und Mass Effect: Andromeda. Im Vergleich zur Xbox One und Origin Access auf dem PC ist das Spieleangebot auf der PS4 derzeit noch recht klein, die komplette Liste steht auf der EA-Webseite bereit.

Keine DLCs inklusive

Für die Xbox One gibt es EA Access bereits seit 2014, zwei Jahre später startete das Angebot dann für den PC. Im Vergleich zu den meisten anderen Abo-Diensten ist EA Access wesentlich günstiger. EA hofft darauf, dass Spieler zusätzlich Geld für Mikrotransaktionen ausgeben. Gerade FIFA 19 und die Battlefield-Spiele bieten noch zahlreiche Möglichkeiten, Ingame-Gegenstände zu erwerben. DLCs sind bei EA Access außerdem nicht inklusive, sie müssen separat erworben werden.

Neben dem Vollzugriff auf einige Spiele können Abonnenten von EA Access außerdem neue Titel schon fünf Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart probespielen. Dazu gehört zum Beispiel das kommende FIFA 20, das Ende September erscheint. Auf dem PC gibt es mit Origin Access Premier sogar ein Plus-Abo, das gegen Aufpreis auch die neuen Spiele uneingeschränkt und ohne Aufpreis spielbar macht. Eine Version dafür für Xbox und Playstation gibt es aber nicht.

Frische Konkurrenz auf dem Spieleabo-Markt bekommt EA nun von Ubisoft: Der französische Publisher hat auf der E3 sein eigenes Abo namens Uplay Plus angekündigt. Im Vergleich zu EA Access ist Uplay Plus deutlich teurer, beinhaltet aber auch einige DLCs. (dahe)