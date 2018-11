EA: Remaster für "Command & Conquer"-Klassiker im Anmarsch

Command & Conquer: Der Tiberiumskonflikt und Command & Conquer: Alarmstufe Rot kommen auf den PC zurück. Electronic Arts will die Strategie-Klassiker in einer Remastered-Edition neu auflegen. Auch die Erweiterungen "Ausnahmezustand", "Gegenangriff" und "Vergeltungsschlag" sollen neu aufgelegt werden und dem Paket beiliegen.

Für die Remaster von C&C arbeitet Electronic Arts mit dem Studio Petroglyph Games zusammen. Das Studio besteht zu einem großen Teil aus ehemaligen Mitgliedern der Westwood Studios (später EA Pacific), die schon an den Original-Spielen der C&C-Reihe gearbeitet haben. Zu den prominenten Petroglyph-Mitarbeitern zählen Joe Bostic, Steve Tall und Mike Legg. EA heuert für den Remastered-Soundtrack außerdem den bekannten Komponisten Frank Klepacki als Audio-Director an. Technische Unterstützung bekommt Petroglyph Games von den Lemon Sky Studios. Außerdem soll die Community von Anfang an in den Entwicklungsprozess eingebunden werden.

Keine Mikrotransaktionen

EA verspricht außerdem, dass es im Remaster von Command & Conquer keinerlei Mikrotransaktionen geben wird – man kauft also das Spiel und bekommt direkt alle Inhalte. Erwähnenswert ist das vor allem deshalb, weil EA sich zuletzt mit überbordenden Zusatzzahlungen den Ruf beschädigt hat. Auch die C&C-Lizenz musste in dieser Hinsicht leiden: Das Mobilspiel Command & Conquer Rivals wurde wegen Mikrotransaktionen heftig kritisiert.

Nun kehrt Command & Conquer also auf den PC zurück. Im Blog-Eintrag zur Ankündigung deutet EA auch an, dass es nach dem Release der Remastered-Editionen möglicherweise noch mit komplett neuen Spielen weitergehen könnte: Die Remastered-Initiative sei nur der Anfang.

Einen Zeitplan für die Entwicklung nennt Electronic Arts allerdings noch nicht – noch stecke das Unternehmen in den Vorbereitungen. Wann die Remastered-Editionen von Command & Conquer in den Handel kommen und wie viel sie kosten werden, ist noch nicht bekannt.

