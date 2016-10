Sony und die ESL wollen die Teilnahme an E-Sports-Turnieren für PS4-Besitzer vereinfachen. Über den neuen Menüpunkt "Turniere" im Events-Bereich können sich PlayStation-Plus-Nutzer mit ihrer Konsole für Wettbewerbe anmelden.

Sony baut in Kooperation mit der Electronic Sports League (ESL) sein Engagement im E-Sport weiter aus: PlayStation-4-Besitzer können sich ab sofort an der Konsole für ESL-Turniere anmelden. Voraussetzung ist ein PlayStation-Plus-Abo.

Im Events-Bereich des Konsolen-Menüs findet sich hierzu der neue Punkt „Turniere“. Hier werden alle ESL-Turniere aufgelistet, an denen PS4-Besitzer teilnehmen können. Community Cups von der ESL stehen aktuell in den Spielen FIFA 17, NBA 2K17, WRC5 und Project Cars zur Verfügung.

Am Wochenende finden regelmäßig Contender Cups statt, bei denen auch neue kompetitive Titel wie Tricky Towers oder Tumblestone vorgestellt werden. Unter der Woche führen Sony und die ESL unter anderem Go4 Cups und nationale Turniere durch. Im Menüpunkt „Turniere“ werden auf der PlayStation 4 derzeit nur Einzelmatches unterstützt. Das Feature soll in Zukunft jedoch weiter ausgebaut werden, kündigte Sony an.

PlayStation Masters und neue Liga-Website

Ist das Spiel gefunden, können sich PS4-Besitzer für das Event anmelden. Über den Punkt „Registrieren“ in der jeweiligen Turnier-Detailansicht wird das PlayStation-Plus-Konto mit dem ESL-Konto verknüpft. Hier besteht zudem die Möglichkeit, ein neues ESL-Konto anzulegen.

Unter dem Dach der PlayStation Masters richten Sony und die ESL künftig zudem regelmäßig Offline-Turniere in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Den Anfang machen die Final-Events in FIFA 17, Rocket League und Call of Duty: Black Ops 3 in den Hallen des Take.TV-Studios in Krefeld am 12. und 13. November. Die zugehörige neue PlayStation-Liga-Website launcht am kommenden Montag unter playstation-esports.de. (cwo)