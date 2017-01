Zum Jahreswechsel gibt Günther Oettinger die Verantwortung für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft an seinen Kommissionskollegen Andrus Ansip ab. Das passt gut, denn der Este betreut auch den Bereich Digitaler Binnenmarkt.

Das neue Jahr beginnt für die Datennetz-orientierte Wirtschaft in Europa mit einer wichtigen Personalie. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger gibt seinen Aufgabenbereich für die "Digitale Wirtschaft und Gesellschaft" ab. Diese Aufgaben übernimmt zum 1. Januar der estnische Kommissionsvizepräsident Andrus Ansip, der zudem für den "Digitalen Binnenmarkt" zuständig ist. Auch wenn das thematisch gut passt, soll diese Doppelverantwortung laut Mitteilung der Kommission nur "vorübergehend" sein.

