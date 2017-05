(Bild: Fu H H, Liao J F, Yang J Z, et al.)

Die Europäische Kommission will Milliardensummen investieren, um bis 2022/23 einen Exascale-Supercomputer zu bauen, der auf den ersten drei Plätzen der Top500-Liste landet.

Europa soll möglichst schnell einen modernen Supercomputer bekommen. Die EU-Kommission bis Ende des Jahres einen Vorschlag zum Aufbau einer Infrastruktur für Exascale-Superrechner vorlegen. Dieses Vorhaben wurde im Rahmen des Zwischenberichts zum Aufbau eines Digitalen Binnenmarkts (Digital Single Market, DSM) bekannt, für den EU-Kommissar Andrus Ansip verantwortlich ist. In dem Bericht ist auch die Rede davon, dass Investitionen von rund 5 Milliarden Euro nötig sein werden.

Derzeit führt China die Top500-Liste der Supercomputer an – sogar mit zwei Systemen. Im Februar wurde außerdem bekannt, dass China mit dem Tianhe-3 schon 2018 ein erstes Exascale-System installieren will. Die USA treiben schon seit Jahren Exascale-Projekte voran, die ab etwa 2020 installiert werden könnten.



Auf dem "Digital Day" in Rom hatten die sieben EU-Staaten Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Spanien und Portugal im März schon eine Vereinbarung zur Unterstützung einer Exascale-Infrastruktur unterzeichnet. Der derzeit in der Top500 höchstplatzierte europäische Supercomputer Piz Daint steht nicht in der EU, sondern in der Schweiz.

Bild 1 von 10 Die Top 10 der Supercomputer November 2016 (10 Bilder) Platz 1 Der Spitzenreiter Sunway Taihulight

(Bild: Fu H H, Liao J F, Yang J Z, et al.)

(Mit Material der dpa) /