Das vierte Quartal 2016 erfreut Anleger von Ebay. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahreswert um drei Prozent nach oben. In Deutschland soll das Geschäft mit Ebay Kleinanzeigen stark gewesen sein.

Bei der Online-Handelsplattform Ebay ist das Weihnachtsgeschäft besser gelaufen als erwartet. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um überraschend starke drei Prozent auf knapp 2,4 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Enorme Steuergutschrift

Dank einer enormen Steuergutschrift stieg der Überschuss aus dem fortgeführten Geschäft von 523 Millionen auf 5,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn wuchs je Aktie von 0,50 auf 0,54 Dollar. Bei Anlegern kamen die Zahlen sehr gut an – die Ebay-Aktie schoss nachbörslich zeitweise um über acht Prozent nach oben.

Während des Weihnachtsgeschäfts soll Ebay auf dem zweiten Platz der am meisten besuchten eCommerce-Webseiten in den USA gewesen sein. Weltweit habe es im vierten Quartal 167 Millionen aktive Käufer gegeben. Das Geschäft mit den "Classifieds platforms" (hier eBay-Kleinanzeigenmarkt) steigerte sich im vierten Quartal wechselkursbereinigt um 13 Prozent. Ebay betont, dass sich in Deutschland eine "starke Performance" in diesem Bereich zeigte. (mit Material der dpa) / (kbe)