Ebay verkauft Stubhub an Viagogo – für vier Milliarden Dollar

Die Online-Handelsplattform Ebay verkauft ihre Internet-Ticketbörse Stubhub für 4,05 Milliarden Dollar (3,68 Mrd Euro) an deren Schweizer Rivalen Viagogo. Eine entsprechende Einigung gaben die Unternehmen am Montag bekannt. Der Deal soll bis Ende des ersten Quartals 2020 abgeschlossen werden, muss dafür aber noch von Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Viagogo – der nach eigenen Angaben weltweit führende Online-Ticket-Marktplatz für Sport-, Musik- und Unterhaltungs-Events – will den Kaufpreis komplett bar zahlen.

Druck der Investoren

Ebay veräußert den Geschäftsbereich unter dem Druck einflussreicher Hedgefonds, die zur Erhöhung des Aktienwerts schon länger eine Aufspaltung des US-Konzerns forderten. Neben dem Verkauf von Stubhub hatten die Finanzinvestoren Elliott Management und Starboard Value auch auf die Trennung von Ebays Classifieds-Sparte gedrängt. Hierzu gehören die deutschen Angebote Ebay Kleinanzeigen und mobile.de.

Im September war Ebays Vorstandschef Devin Wenig im Zuge der Auseinandersetzung mit den Hedgefonds zurückgetreten. Finanzchef Scott Schenkel übernahm übergangsweise die Führung. Der Deal mit Viagogo sei ein "großartiges Ergebnis", von dem Aktionäre langfristig profitieren dürften, erklärte dieser nun. An der Börse kam der Stubhub-Verkauf gut an, Ebays Aktien stiegen zunächst kräftig.

Ebay kämpft mit der Konkurrenz

Das kalifornische Unternehmen hatte durch die Trennung von der Ex-Tochter Paypal im Jahr 2015 seinen Wachstumstreiber verloren. Ebay kämpft mit der verschärften Konkurrenz im Online-Handel, wo Rivalen wie Amazon oder Alibaba Druck machen. Die Aktien des Konzerns waren in den vergangenen drei Monaten um knapp zehn Prozent gesunken, zuletzt hatte Ebay noch einen Börsenwert von knapp 30 Milliarden Dollar. Erlöse durch Spartenverkäufe könnten die Aktionäre bei Laune halten. Zwar hatte Ebay Stubhub 2015 auch in Deutschland an den Start gebracht, groß geworden ist der Ticket-Marktplatz hier aber nicht.

Viagogo missfällt nicht nur Verbraucherschützern – es gab mehrfach Klagen. Auch Google hat die Ticketplattform als Werbekunden ausgesperrt. Bands, darunter etwa Rammstein, wenden sich aktiv gegen Viagogo, sie haben 2018 per einstweiliger Verfügung dem Portal untersagt, Tickets für ihre Konzerte anzubieten. Das Problem sind in der Regel überteuerte und ungültige Tickets, die dort weiterverkauft werden. (emw)