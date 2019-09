Echo Buds: Amazons smarte kabellose In-Ear-Kopfhörer

Amazon hat bei einem Event in Seattle kabellose Ohrhörer mit Alexa-Anbindung vorgestellt. Die schwarzen Echo Buds kommen mit aktiver "Noise Reduction" von Bose und sind in den USA für knapp 130 US-Dollar vorbestellbar. Die Lieferung soll dann "zu den Feiertagen" erfolgen. Zu Plänen für den europäischen Markt hat sich Amazon bei seinem Hardware-Event am Mittwochabend nicht geäußert.

Der Hersteller verspricht eine Batterielaufzeit von fünf Stunden. Das portable Case, das auch als Ladegerät und Powerbank fungiert, soll Saft für insgesamt 20 Stunden unterwegs liefern. Die Ohrknöpfe lassen sich auch per Touch bedienen: Einmal antippen und halten aktiviert den digitalen Assistenten des verbundenen Smartphones (Siri oder Google Assistant). Zweimal antippen aktiviert oder deaktiviert die Rauschunterdrückung, die von Bose kommt.

"Alexa, wo sind die Tomaten"?

Die Echo Buds lassen sich mit dem Alexa-Startbefehl der Wahl aktivieren – eine aktive Internetverbindung über das per Bluetooth verbundene Smartphone vorausgesetzt. Amazon will im Lauf des Jahres noch spezielle Alexa-Funktionen für die Buds einführen. Als Beispiel nannte der Hersteller die Nachfrage, ob bestimmte Produkte in einer Filiale der Amazon-Tochter Whole Foods vorrätig sind. Alexa zeigt dem Nutzer dann auch, in welchem Regal das gesuchte Produkt zu finden ist. Neben den Echo Buds hat Amazon bei dem Seattle-Event auch einige neue Echos vorgestellt. (vbr)