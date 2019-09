Echo Show 8: Amazons smartes Zwischendrin-Display

Amazon hat mit dem Echo Show 8 ein neues Smart Display vorgestellt. Der Echo Show 8 hat ein 8 Zoll großes Display und positioniert sich damit zwischen dem kleineren Echo Show 5 mit 5-Zoll-Bildschirm und dem größeren Echo Show mit 10-Zoll-Display. Alle drei smarten Bildschirme will Amazon künftig parallel anbieten.

Der Echo Show 8 ist eine etwas größere Variante des Echo Show 5. Ein Smart-Home-Hub wie beim Echo Show ist nicht integriert. (Bild: Amazon)

Die Aufteilung scheint sinnvoll: Der Echo Show hat einen angenehm großen 10-Zoll-Bildschirm, aber auch einen recht hohen Preis von 230 Euro. Der Echo Show 5 hingegen kostet nur 90 Euro, wegen des kleinen Bildschirms eignet er sich aber nur eingeschränkt zum Videogucken – die meisten Handys haben schon größere Displays. Der neue Echo Show 8 ist für 130 Euro zu haben und drängt sich als Kompromisslösung auf. Ein Smart-Home-Hub hat er im Gegensatz zum Echo Show aber nicht integriert.

Wie auch mit den bisherigen Show-Modellen kann man mit dem Echo Show 8 Videotelefonate führen, Videos abspielen und dank Alexa-Integration das smarte Zuhause steuern. Wie beim Echo Show 5 ist auch beim Echo Show 8 eine physische Abdeckung für die an der Vorderseite sitzende Kamera eingebaut.

Immer noch ohne Youtube

Smart Displays mit Alexa-Integration gibt es nicht nur von Amazon selbst, sondern auch von Unternehmen wie JBL und Lenovo. Sogar Facebook hat mit den Portal-Geräten den USA smarte Bildschirme im Angebot, der mit Alexa kommunizieren können. Konkurrenz kommt außerdem von Google: Der Nest Hub hat ein 7 Zoll großes Display, läuft mit Google Assistant und kostet 130 Euro. Er ist damit preislich also recht nahe am Echo Show 8 dran. Der Nest Hub Max mit 10,1-Zoll-Bildschirm wird in Deutschland nicht angeboten.

Im Vergleich zu den Alexa-Displays haben Googles Nest-Hub-Modelle einen entscheidenden Vorteil: Sie können Videos per Youtube-App abspielen. Nach längeren Streitigkeiten haben Google und Amazon das Kriegsbeil zwar begraben und ihre Apps auf den TV-Streaming-Geräten des Konkurrenten wieder freigegeben. Bei den Smart Displays ist der Friedensschluss allerdings noch nicht angekommen. (dahe)