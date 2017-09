(Bild: heise online / Nico Jurran)

Amazon hat ein neues Mitglied der Amazon-Familie vorgestellt: Den Echo Spot, der ein wenig wie ein smarter Wecker daherkommt.

Ein bisschen sieht das niedliche kleine Ding ja aus wie ein Nachttisch-Wecker aus den 70er Jahren – aber Retro-Design ist ja echt in, und viel mehr als ein Wecker vor 40 Jahren kann das neue Mitglied von Amazons Echo-Familie schon: Amazon hat im Rahmen eines Presse-Events in Seattle am heutigen Mittwoch ein neues Mitglied seiner vernetzen Lautsprecherreihe vorgestellt, den Echo Spot. Mit seinem runden 2,5-Zoll-Display dürfte sich der Echo Spot auch tatsächlich in vielen Haushalten auf dem Nachttisch wiederfinden. Passend dazu bietet das in weiß und schwarz erhältliche Gerät eine Reihe von Watchfaces.

Der Spot (vorne links) ist das neueste Mitglied der Echo-Familie. (Bild: heise online / Nico Jurran )

Der Funktionsumfang des Gerätes entspricht aber dem des Echo Show: Hier wie dort lässt sich die Sprachassistentin Alexa nutzen. Beim Dot steckt dafür im Gehäuse unter anderem ein Array aus vier Fernfeld-Mikrofonen der neuesten Generation. Vor allem kann man aber über Echo Spot Videotelefonate führen und sich auf dem Display Videos vorspielen lassen. Wer eine bessere Tonqualität möchte, kann über ein Line-Out eine externe Soundanlage anschließen.

Bei der Demonstration zeigten Amazon-Mitarbeiter, wie sich der Display trotz seiner geringen Größe sinnvoll einsetzen lassen soll: Der Präsentator rief einen Videclip einer Late-Night-Show auf, bei dem Echo Spot automatisch ins Bild zoomte, sodass der Moderator der Show das Bild ausfüllte. Wer möchte, kann aber auch jederzeit wieder aus dem Bild zoomen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Der Echo Spot soll in den USA noch im Dezember in den Verkauf kommen und dort 129 US-Dollar netto kosten. In Europa ist das Gerät dann laut Amazon Anfang kommenden Jahres zu einem noch nicht genannten Preis erhältlich. (nij)