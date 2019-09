Echo Studio: Alexa-Sound wird hochwertig

Amazon ergänzt sein Alexa-Portfolio um einen größeren Lautsprecher namens Echo Studio, der im Vergleich zu den anderen Echo-Speakern besseren Sound bieten soll. Dank eingebautem Smart-Home-Hub eignet sich der Echo Studio, der optisch dem Homepod von Apple ähnelt, außerdem als Schaltzentrale für das smarte Zuhause.

Echo Studio mit 5,25"-Subwoofer. (Bild: Amazon)

Der Echo Studio ist der erste smarte Alexa-Lautsprecher von Amazon, der Dolby Atmos und 360 Reality Audio von Sony unterstützt. Das schlägt sich im Preis nieder: mit 200 Euro ist der Echo Studio deutlich teurer als die anderen Lautsprecher von Amazon. Vergleichbar ist er am ehesten mit dem Googles Home Max oder dem Homepod von Apple.

Automatische Raumanpassung

Die Features des Echo Studio lesen sich ähnlich zu den Konkurrenzgeräten. So soll auch Amazons Echo Studio seine Position im Raum ermitteln können, um seinen Klang an die akustischen Gegebenheiten anzupassen. Bis zu zwei Echo Studios lassen sich mit Fire-TV-Geräten koppeln, um Surround- und Stereo-Sound wiederzugeben. Zur inneren Ausstattung des Echo Studio gehören ein 5,25.Zoll großer Tieftöner mit einer Leistung von 330 Watt sowie 1-Zoll-Hochtöner und drei 2-Zoll-Mittöner. Der Echo Studio kann für 200 Euro bei Amazon bestellt werden. Wann der Lautsprecher geliefert wird, ist noch nicht bekannt.

Bisher fehlte im Echo-Sortiment ein Lautsprecher, der sich an etwas anspruchsvollere Musikhörer richtet. Amazons Fokus auf bessere Audioqualität verdeutlicht auch der vergangene Woche angekündigte Streaming-Service Amazon Music HD: In der Premium-Variante des Amazon-Musikdiensts werden Audiodateien verlustfrei mit Datenraten bis zu 850 kBit/s abgespielt. Ausgewählte Songs sollen sogar in mit 24 Bit und 192 kHz bei einer Bitrate von bis zu 3730 kBit/s vorliegen. (dahe)