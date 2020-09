Ein Jahr nach Absturz: Europas Vega-Rakete wieder im Einsatz

Mehr als ein Jahr nach einem gescheiterten Startversuch einer europäischen Vega-Rakete vom Weltraumbahnhof Korou in Französisch-Guayana, hat diese mit einem erfolgreichen Start am Donnerstag wieder ihre Arbeit aufgenommen. Insgesamt 53 kleine Satelliten brachte VV16 in eine Umlaufbahn und bescherte der Europäischen Weltraumagentur den erhofften Erfolg. Eigentlich hatte der Flug bereits Ende März stattfinden sollen, war dann aber durch die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verhindert worden. Im Mai waren die Vorbereitungen wieder aufgenommen worden, teilte die ESA nun mit.

Fehlschläge

Beim ersten Fehlschlag einer Vega-Rakete seit ihrer Einführung 2012 hatte es am 10. Juli 2019 gut 130 Sekunden nach dem Start eine Anomalie gegeben, schreibt die ESA nun. Erhitztes Gas drang demnach in die zweite Raketenstufe ein und ließ die gesamte Rakete auseinanderbrechen. Nach monatelangen Analysen hatte die danach eingesetzte, unabhängige Untersuchungskommission dann vor einem Jahr eine Reihe von Empfehlungen gegeben. Die seien umgesetzt worden, um den nächsten Start zu ermöglichen. Im Januar dieses Jahres sei dann sichergestellt gewesen, dass alle diese Maßnahmen getroffen worden seien – zwei Monate später legte das neuartige Coronavirus Europas Weltraumbahnhof lahm.

Die Vega von Arianespace ist Europas Rakete für den Transport leichter Nutzlasten zwischen 300 und 2500 Kilogramm in verschiedene Umlaufbahnen. Neben ihr werden noch die Ariane-Raketen für schwere Lasten und die Sojus-Raketen für mittelschwere Transporte genutzt. Beim Fehlstart von VV15 vergangenes Jahr war der erste von zwei Satelliten für ein Erdbeobachtungssystem der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate zerstört worden. Mit dem nun erfolgten Start wollte Arianespace unter Beweis stellen, dass die Vega auch den Markt für kleinste Satelliten bedienen kann. (mho)