Die meisten Retouren verursacht die Altersgruppe der 14- bis 29-jährigen Online-Shopper, ergab eine Umfrage.

Jeder zehnte Online-Einkauf in Deutschland wird wieder zurückgeschickt. 52 Prozent der Online-Käufer schicken bis zu 10 Prozent zurück, ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des IT-Branchenverbands Bitkom unter 1166 Internetnutzern ab 14 Jahren. Ein Prozent schickt mehr als die Hälfte seiner bestellten Waren zurück. Die meisten Retouren verursacht die Altersgruppe der 14- bis 29-jährigen Online-Shopper: Sie schickt 14 Prozent der online getätigten Einkäufe wieder zurück.

51 Prozent der Online-Shopper geben an, Waren im Internet zumindest einmal oder gelegentlich mit der festen Absicht zu bestellen, diese wieder zurückzuschicken, etwa um Kleidung in verschiedenen Größen auszuprobieren. 5 Prozent tun dies regelmäßig. Allerdings geben auch 44 Prozent der Online-Shopper an, noch nie Retouren ausgenutzt zu haben.

Eine im November 2016 veröffentlichte Umfrage des EHI Retail Institute unter 112 Online-Händlern hatte bei über 65 Prozent der Befragten eine Retourenquote von bis zu 10 Prozent ergeben. Jeweils rund 10 Prozent weisen eine Retourenquote von bis zu 20, bis zu 30 oder bis zu 50 Prozent auf, 3 Prozent bekommen bis zu 60 Prozent zurückgeschickt. Unterschiede hängen mit den Sortimenten zusammen, Händler mit sehr hohen Retourenquoten kommen hauptsächlich aus dem Bereich Bekleidung und Accessoires. (anw)