Eine Ära geht zuende: Dragon-Kapsel von SpaceX zurück auf der Erde

SpaceX hat erneut einen Raumfrachter des Typs Dragon sicher zur Erde gebracht, nachdem dieser einen Monat an der Internationalen Raumstation ISS angedockt war. Mit der Mission CRS-20 endet nun die erste Phase des Projekts Commercial Resupply Services, in dem private Unternehmen Frachtflüge zur ISS für die NASA absolvierten. SpaceX mottet die Dragon-Kapseln nun ein und steigt für die zweite Phase ab Oktober auf Frachtversionen der Crew Dragon um. Für das Raumfahrtunternehmen geht damit ein überaus erfolgreicher Auftrag zu Ende, in dem jede Menge Erfahrungen gesammelt und zuletzt immer mehr Raumkapseln sowie Raketen mehrmals verwendet wurden.

Erfolge für SpaceX

Nach dem Ende der Space Shuttle hatte die NASA die zwei Unternehmen SpaceX und Orbital Sciences mit der Durchführung von Frachtflügen zur ISS beauftragt. Nur die Dragon-Kapseln des Unternehmens von Elon Musk konnten dann auch Fracht in größerer Menge zur Erde zurückbringen, etwa Experimente. Der erste Flug glückte im Herbst 2012 und läutete eine neue Ära für die US-Raumfahrt ein. Außerdem begründete sie auch die späteren Erfolge von SpaceX, das die Fähigkeiten seiner Technik unter Beweis stellen konnte. Einen herben Rückschlag gab es jedoch im Sommer 2015, als ein Dragon-Frachter kurz nach dem Start explodierte. Der danach verschobene Start von CRS-8 glückte dann aber wieder.



Beim Start von CRS-11 wurde zum ersten Mal eine Dragon-Kapsel zum zweiten Mal ins All geflogen. Monate später startete dann bei CRS-12 zum letzten Mal eine neue Dragon-Kapsel zur ISS. Die acht folgenden Versorgungsflüge erfolgten allesamt mit Kapseln, die bereits ins All geflogen waren. Im Juli 2019 startete auf dem Flug CRS-18 eine Dragon-Kapsel sogar zu ihrem dritten Weltraumaufenthalt. Auch der nun in CRS-20 genutzte Raumfrachter war vorher schon zweimal bei der ISS. Dort wurden die Raumkapseln jeweils per Roboterarm eingefangen, was künftig nicht mehr nötig sein wird.

Nun drei private Raumfrachter

Die NASA hatte schon im Januar 2016 angekündigt, die erfolgreiche Kooperation mit privaten Anbietern fortführen zu wollen und SpaceX weitere Aufträge zugesichert. Auch Northrop Grumman (die Orbital Sciences zwischenzeitlich übernommen haben) mit seinem Raumfrachter Cygnus wird weiter an der Versorgung der ISS beteiligt. Hinzu kommt nun auch der Dream Chaser des Unternehmens Sierra Nevada. Während Cygnus-Kapseln bereits zwei Flüge im Rahmen dieser Auftragsvergabe absolviert haben, soll SpaceX mit der neuen Dragon im Oktober loslegen. Der Dream Chaser soll kommendes Jahr einen Demonstrationsflug absolvieren und dann 2022 seine Arbeit aufnehmen. (mho)