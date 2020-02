Eingestellter Shooter "Starcraft Ghost": Unfertige Version geleakt

Im Netz ist eine frühe Version des eingestampften Blizzard-Shooters "Starcraft Ghost" aufgetaucht. Der Ursprung des Leaks ist derzeit unklar. Die Youtube-Videos, die Gameplay-Szenen aus dem undatierten Ghost-Build zeigen, sind Blizzard aber offenbar ein Dorn im Auge: Viele Clips wurden bereits wieder entfernt.

Starcraft Ghost gehört zu den interessantesten Spielen, die in den frühen 2000er-Jahren eingestampft wurden. Angekündigt wurde der Shooter-Ableger der Starcraft-Reihe 2002 – zum damaligen Zeitpunkt waren nur Teil 1 und die Erweiterung Brood War erschienen. Nihilistic Software sollte den Titel für die Konsolen GameCube, Xbox und Playstation 2 entwickeln.

Immer wieder kam es bei der Entwicklung zu Problemen und Verzögerungen, zwischendurch gab Blizzard das Projekt an ein anderes Studio ab. Das alles half nichts: 2006 wurde das Projekt auf Eis gelegt, in der Branche meist ein Todesurteil. Das endgültige Aus von Starcraft Ghost hat Blizzard erst 2014 bekanntgegeben.

Nova gegen Zerg

Offizielle Gameplay-Szenen zu Starcraft Ghost hat Blizzard nie veröffentlicht, der einzige gezeigte Trailer umfasste lediglich Render-Material. In den Videos, die mit dem Leak gedreht wurden, zeigt sich Ghost als typischer Third-Person-Shooter. Die Spieler sollten in Ghost die aus anderen Starcraft-Spielen bekannte Spezialagentin Nova steuern. In den Videos ist zu sehen, wie Nova etwas ungelenk auf die insektenartigen Zerg ballert.

Nach dem Scheitern von Ghost blieb Starcraft seinen Wurzeln als Strategiespiel treu. Starcraft 2 kam 2013 auf den Markt und wird noch heute kompetitiv gespielt. Für Aufsehen sorgte Starcraft 2 in den vergangenen Jahren immer wieder mit Duellen zwischen Profi-Spielern und KI-Agenten. (dahe)