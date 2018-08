Von Los Angeles bis New York beschwerten sich entnervte Time Warner-Nutzer. (Bild: dpa, Jason Szenes)

Die Genehmigung der Time-Warner-Übernahme durch das Gericht "ignoriere grundlegende Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und des gesunden Menschenverstands".

Die Trump-Regierung hat im Kartellrechtsstreit mit dem Telecom-Riesen AT&T um die milliardenschwere Übernahme des Medienkonzerns Time Warner schwere Kritik am zuständigen Gericht geübt. Das erstinstanzliche Urteil "ignoriere grundlegende Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und des gesunden Menschenverstands", heißt es in der veröffentlichten Berufungsbegründung des US-Justizministeriums. Der zuständige Richter Richard Leon hatte den über 80 Milliarden Dollar schweren Mega-Deal im Juni nach sechswöchigem Prozess ohne Auflagen durchgewinkt. Mit der Berufungsklage geht das Mammut-Verfahren nun in die nächste Runde.

Die Entscheidung sei im Lichte der vorgelegten Beweise ein "klarer Fehler" gewesen, erklärten die Washingtoner Wettbewerbshüter in ihrem 73 Seiten langen Schreiben, dass zur Begründung der bereits im Juli eingelegten Berufung gegen die Gerichtsentscheidung dient.. AT&T-Chefjustiziar David McAtee zeigte sich indes unbeeindruckt: Das Dokument enthalte nichts, was etwas an dem Urteil aus der Vorinstanz ändern sollte.

Der Fall sorgt auch wegen Donald Trumps persönlichem Engagement für viel Aufsehen. Der US-Präsident, der seit langem mit Time Warners Nachrichtenflaggschiff CNN auf Kriegsfuß steht, hatte sich wiederholt öffentlich gegen die Fusion ausgesprochen und bereits im Wahlkampf angekündigt, den Deal zu verhindern. (dpa) / (jk)