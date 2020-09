Einsteiger-Smartphones mit dickem Akku: Wiko stellt View 5 und View 5 Plus vor

Auf ein großes Display muss man auch bei Einsteiger-Smartphones unterhalb der 200-Euro-Grenze nicht verzichten: Der europäische Hersteller Wiko hat seine IFA-Neuheiten vorgestellt, die Neuauflage der View-Serie. View 5 und 5 Plus kommen als attraktives Gesamtpaket auf den Markt – zumindest auf dem Papier, testen konnten wir die Geräte noch nicht. Neben dem großen Display punkten sie mit Vierfach-Kamera, Dual-SIM und 5000-mAh-Akku, der drei Tage Nutzung möglich machen soll. Die Geräte werden mit Android 10 ausgeliefert.

Äußerlich sind 5 und 5 Plus nur anhand der Farbe zu unterscheiden. Dem Namenszusatz zum Trotz ist das 5 Plus physisch nämlich nicht größer als das View 5, kommt aber mit besserer Speicherausstattung (4/128 GByte statt 3/64 GByte), das wars auch schon an Unterschieden. Eine MicroSD-Karte mit maximal 256 GByte nehmen beide Geräte auf. Prunkstück ist das 6,55 Zoll große IPS-Panel. Die HD+-Auflösung (1600 x 720 Pixel) sorgt für eine Pixeldichte von 267 dpi. Im Unterschied zum Vorgängermodell View 4 sitzt die Frontkamera nicht in einer mittig platzierten Notch, sondern ist in einer kreisrunden Aussparung untergebracht.

Bundle mit True-Wireless-Kopfhörern

Im Vergleich zum Vorgänger ist das rückwärtige Kamerasetup um eine Linse angewachsen. Einer weitwinkligen Hauptkamera (48 Megapixel) steht ein Ultraweitwinkel zur Seite. Die weiteren Linsen sammeln Tiefeninformationen und sind für Makroaufnahmen zuständig. Auch einen Nachtmodus hat Wiko den Smartphones spendiert – ob er etwas bringt, bleibt abzuwarten. Beim Vorgänger hatte er keinen nennenswerten Effekt. Ganz im Gegensatz zum 5000-mAh-Akku, den Wiko auch schon für das View 4 verwendete und das damit sehr lange Laufzeiten erreichte. Beim 5er will das Unternehmen diese noch einmal verbessert haben.

Angetrieben werden View 5 und 5 Plus von einem achtkernigen MediaTek-SoC. Geladen werden sie per USB-C, eine Kopfhörerbuchse ist ebenfalls an Bord. Wiko liefert beide Smartphones im Bundle mit den True-Wireless-In-Ear-Kopfhörern We Shake Pocket aus. Das View 5 ist in den Farben Blau, Grün und Gold erhältlich und kostet 170 Euro. Für die in Silber und Blau erhältliche Plus-Variante ruft Wiko 200 Euro auf. Beide Modelle sind ab 10. September im Handel erhältlich. (rbr)