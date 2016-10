Der IT-Branchenverband Bitkom hat sich unter IT- und Internet-Start-ups umgehört. Demnach verdienen Einsteiger dort brutto gut 30.000 Euro jährlich.

Das Einstiegsgehalt in Start-ups beträgt durchschnittlich 31.400 Euro brutto im Jahr. Das hat eine Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom unter 143 Gründern von IT- und Internet-Start-ups in Deutschland ergeben. Mitarbeiter auf dem Senior-Level, also mit mehr Verantwortung, verdienen rund 46.500 Euro im Jahr, Fachkräfte in leitender Funktion rund 55.800 Euro

"Wer in einem Start-up arbeitet, hat von Beginn an viel Verantwortung und kann buchstäblich zusehen, wie das Unternehmen wächst. Das macht die Arbeit auch für Menschen mit langjähriger Berufserfahrung spannend", meint Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Veltkamp. Allerdings erwirtschaften Start-ups oft noch keine oder nur geringe Umsätze und müssten viel Geld in ihr Produkt investieren, für Personalkosten gebe es deshalb weniger Spielraum als bei etablierten Unternehmen. (anw)