(Bild: © Iwan Baan)

Nach zehnjähriger Bauzeit wird am Mittwoch die Elbphilharmonie eingeweiht und daran sollen so viele wie möglich teilhaben. Das Eröffnungskonzert wird nicht nur im Fernsehen übertragen, sondern auch live als 360-Grad-Video auf Youtube.

Das Eröffnungskonzert der Hamburger Elbphilharmonie wird am morgigen Mittwochabend unter anderem live als 360-Grad-Video auf Youtube gestreamt und kann dann auch mit einer Google Cardboard betrachtet werden. Dadurch und durch die zeitgleiche Übertragung im NDR sollen so viele Interessierte wie möglich das Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters verfolgen können, mit dem das Konzerthaus nach zehnjähriger Bauzeit eingeweiht wird, erklärt Google in einem Blogeintrag. Zur Einweihung sollen die Musiker am Mittwoch eine musikalische Zeitreise von der Renaissance bis zur Gegenwart unternehmen.

Mit dem Eröffnungskonzert endet eine Bauzeit, die letztlich Jahre länger dauerte, als ursprünglich geplant. Herzstück ist der 2100 Plätze fassende Konzertsaal mit terrassenförmigen Publikumsrängen. Im freien Handel gab es keine Karten für die Veranstaltung, viele hochrangige Gäste wurden eingeladen, die restlichen Karten wurden öffentlich verlost. Kurz vor der Eröffnung haben die Verantwortlichen außerdem noch ein Problem mit dem Verkauf von Onlinetickets gelöst. Wie heise Security berichtet hat, ließen sich beliebige Onlinetickets einfach herunterladen. (mho)