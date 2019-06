Elden Ring: FromSoftware arbeitet mit George R. R. Martin zusammen

Der nächste Titel von FromSoftware heißt Elden Ring. Die Macher der beliebten Actionspiele Dark Souls, Bloodborne und zuletzt Sekiro: Shadows Die Twice arbeiten an einem neuen Spiel, das in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin entsteht. Martin ist unter anderem als Autor der Bücher bekannt, auf denen die beliebte Fantasy-Serie Game of Thrones beruht.

Zusammen mit Hidetaka Miyazaki hat George R. R. Martin eine neue Spielwelt entworfen, die sich in einem ersten Trailer recht düster präsentiert und sich damit bestens ins Portfolio von FromSoftware einfügt. Laut Publisher Bandai Namco ist Elden Ring der bisher größte Titel des Kult-Entwicklerstudios.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Elden Ring (Quelle: Bandai Namco)

RPG-Elemente sollen in den Vordergrund rücken

In einem Interview verrät Game Director Hidetaka Miyazaki, dass bei Elden Ring die RPG-Elemente etwas mehr in den Fokus rücken sollen. Spieler sollen also wieder die Möglichkeit haben, sich auf bestimmte Fertigkeiten zu spezialisieren. Neben verschiedenen Waffentypen können Spieler auch Magie gegen ihre Feinde einsetzen.

Ansonsten gibt FromSoftware noch keine Infos zum Spiel heraus, ein Release noch in diesem Jahr scheint ohnehin unwahrscheinlich. Immerhin wissen wir, dass Elden Ring für PC, Xbox One und PS4 erscheint, also kein Exklusivtitel wie Bloodborne wird.

Die neuesten E3-Trailer und Live-Kommentare zu den Konferenzen finden Sie ständig aktualisiert auf unserer E3-Überblicksseite.

(dahe)