Elektro-Flugzeug: Easyjet und Wright Electric planen elektrische Flüge für 2019

Die nun geschlossene Kooperation zwischen der britischen Fluggesellschaft Easyjet und dem Elektroflugzeug-Startup Wright Electric soll kommendes Jahr eine erste sichtbare Frucht tragen. Die beiden Unternehmen planen, ein neunsitziges, elektrisch betriebenes Flugzeug erstmals starten zu lassen, geht aus einer Mitteilung hervor. Dank eines jüngst patentierten Antriebskonzepts könne es für eine Reichweite von 500 km geeignet sein, also beispielsweise auf einer belebten Kurztrip-Strecke wie Amsterdam – London eingesetzt zu werden.

Das US-amerikanische Startup Wright Electric hatte im März 2017 sein Konzept für ein rein elektrisch betriebenes Flugzeug vorgestellt, in dem 150 Passagiere Platz finden können sollen. Zum tatsächlichen Stand der Entwicklung halten sich Easyjet und Wright in ihrer Mitteilung vage. Wright Elecric verweist lediglich auf eine Kooperation mit dem Hersteller Axter Aerospace, der nach eigenen Angaben für eine zweisitzige Tecnam den ersten Hybridantrieb für ein Flugzeug entwickelt hat.

Easyjet schildert als Argument für sein Interesse an Elektroflugzeugen sein Ziel, den Ausstoß an CO 2 stark zu verringern. Seit dem Jahr 2000 sei das auch gelungen, heißt es in der Mitteilung: Seitdem sei der CO 2 -Ausstoß der Fluggesellschaft je Passagier und Kilometer um 32 Prozent gesunken. Mit Hilfe der neuen Flugzeuge des Typs A320neo von Airbus soll noch weniger CO 2 und Lärm erzeugt werden.

Bild 1 von 9 Die Elektroflieger kommen (9 Bilder) In einem Rendering zeigt Zunum Aero seine Konzepte.

(Bild: Zunum Aero)

(anw)