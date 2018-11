Elektro-Mobilität: Telekom nutzt Verteilerkästen für Elektroauto-Ladestationen

Verteilerkästen der Deutschen Telekom spielen künftig auch eine Rolle beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland. Der Bonner Konzern nahm am Montag in Bonn und Darmstadt erste öffentliche Stromtankstellen in Betrieb, bei denen die Verteilerkästen fürs Internet und für Telefonate als Zwischenstation genutzt werden. Diese Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur erspare zusätzliche Aufbauten im Stadtbild, erklärte die Telekom. Die Ladesäulen selbst können bis zu zehn Meter vom Verteilerkasten entfernt sein.

Geduld erforderlich

Allerdings sollte man Zeit mitbringen: In einer Stunde gibt es den Angaben zufolge Strom nur für eine Reichweite von 50 bis 75 Kilometer, je nach Fahrzeugtyp. Ganz billig ist die Sache nicht: Eine Ladesession – egal wie leer die Batterie ist – kostet 7,89 Euro. Wie viele Verteilerkästen für die Zusatzfunktion umgebaut werden, wurde nicht bekannt – die Telekom wollte dies nicht sagen, da dies vom Ausgang von Genehmigungsverfahren abhängig sei. Solche Genehmigungen sind nötig, da die Kästen auf kommunalem Grund stehen. Klar ist aber, dass der Ausbau bundesweit erfolgen soll.

Kommunalpolitiker dürften das Vorhaben positiv sehen. So war Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch erfreut: Die Inbetriebnahme der drei Verteilerkästen-Ladeanlagen in Darmstadt sei "eine weitere, wichtige Wegmarke für die Entwicklung zur digitalen Modellstadt", erklärte der Grünenpolitiker.

Schnell-Ladestationen ebenfalls im Aufbau

Zusätzlich zu den grauen Kästen setzt die Telekom auf Schnell-Ladestationen, die neu gebaut werden. Vor ihrer Bonner Zentrale nahm die Firma am Montag nicht nur eine Verteilerkasten-Stromstation in Betrieb, sondern auch einen Schnell-Lader. Binnen drei Monaten sollen 100 solcher Stationen ans Netz gehen, in drei Jahren sollen es 500 sein. In zehn Minuten werden die Batterien den Angaben zufolge so aufgeladen, dass das E-Fahrzeug etwa 100 Kilometer weit kommt. Kosten: 14,49 Euro pro Ladesession.

Die Deutsche Telekom hatte ihre Initiative vor ziemlich genau einem Jahr bekannt gegeben. Von den seinerzeit etwa 380.000 Kabelverzweigern wurden ca. 12.000 als mögliche Standorte für Ladestationen mit Parkmöglichkeit identifiziert. Die Telekom hatte den Ausbau an die finanzielle Förderung durch Bund und Kommunen geknüpft.

Derweil wächst die Ladeinfrastruktur in Deutschland weiter: Zum Sommer 2018 waren ca. 13.500 öffentlich oder halböffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb. Jedoch schwanken die Zahlen örtlich mitunter stark – so ist etwa Hamburg die deutsche Stadt mit den meisten Ladepunkten und Bayern liegt bei den Bundesländern vorn.

(mit Material von dpa) / (tiw)