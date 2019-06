Elektro-Motorrad: Husqvarna bringt sein erstes elektrifiziertes Kleinmotorrad

Der österreichische Motorradhersteller Husqvarna Motorcycles will in der Klasse der 50-cm³-Motorräder nahezu geräuschlos konkurrieren. Mit dem EE 5 bringt das Unternehmen nun sein erstes elektrifiziertes Motorrad heraus. Es soll im Juli 2019 hierzulande erhältlich sein, ab Herbst dieses Jahres in Nordamerika, der Preis beträgt rund 5000 Euro inklusive "Lithium-Ion KTM PowerPack" und ohne Ladegerät.

Mit dem EE 5, das "es locker mit seinen konventionell angetriebenen 50-cm³-Kollegen aufnehmen kann", wie Husqvarna schreibt, richtet sich das Unternehmen an junge umweltfreundliche Motorrad-Enthusiasten. Die Sitzhöhe soll mit dem jungen Fahrer mitwachsen können. Der Federweg vorn beträgt 205 mm, hinten 185 mm.

Bis zu zwei Stunden rumgurken

Der Elektromotor des in "schwedisch inspiriertem Design" gehaltenen Fahrzeugs soll es auf eine Nennleistung von 2 kW und eine Spitzenleistung von 5 kW bei einem Drehmoment von 13,8 Nm bringen und in sechs verschiedenen Modi betrieben werden können. Die Batterie mit einem Energiegehalt von 0,907 kWh soll innerhalb von 70 Minuten vollständig geladen sein, innerhalb von 45 Minuten auf 80 Prozent. Anfängern soll eine Akkuladung für etwa zwei Stunden reichen, während Fortgeschrittene bis zu 25 Minuten rennfahren können.

Husqvarna folgt mit seinem ersten Elektrogefährt beispielsweise dem Konkurrenten Harley-Davidson mit dessen 30.000 Dollar kostenden LiveWire.

