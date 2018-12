Elektro-Multikopter: ADAC prüft Volocopter für Luftrettung

ADAC Luftrettung will testen, ob der Multikopter-Flieger von Volocopter für seine Zwecke geeignet ist. Ab Frühjahr 2019 soll am Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München in anderthalb Jahren für 500.000 Euro eine Machbarkeitsstudie entstehen, für die der Multikopter in den Modellregionen Ansbach und Rheinland-Pfalz erprobt werden soll, und zwar in virtuellen und auch tatsächlichen Flügen.

Volocopter sind elektrisch angetriebene Multikopter, die senkrecht starten und landen können. Sie basieren auf Drohnentechnik und sollen zwei Menschen knapp 30 km weit fliegen können. Für die Machbarkeitsstudie sollen sie für den Rettungsdienst weiterentwickelt und als Notarztzubringer eingesetzt werden. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass der Arzt schneller als im Notarzteinsatzfahrzeug zum Patienten kommt. Erste Ergebnisse der Studie über das Einsatzpotential und die Wirtschaftlichkeit des Volocopters im Rettungsdienst sollen Ende 2019 vorliegen.

Vorreiter ADAC

"Der ADAC gehörte vor 50 Jahren zu den ersten in Deutschland, die den Einsatz von Rettungshubschraubern in einem Feldversuch getestet haben", erklärte Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung. "Da ist es nur folgerichtig, dass wir jetzt die ersten sind, die die Luftrettung in Deutschland mit neuer Technik in die Zukunft führen."

Quelle: Volocopter

Das Bruchsaler Unternehmen Volocopter hatte im September 2017 einen unbemannten Testflug über Dubai durchgeführt. Dort ist das Unternehmen Partner der dortigen Verkehrsbehörde und arbeitet daran, autonome Lufttaxis in den Personenverkehr einzubinden. In der zweiten Hälfte 2019 soll eine Testserie in Singapur stattfinden.

Quelle: Volocopter

(Bild: Volocopter)

(anw)