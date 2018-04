Formel-E-Rennwagen am 17. März auf dem Stadtkurs von Punta del Este (Bild: FIA)

In der Saison 2019/2020 dürfen die beiden deutschen Autohersteller mit ihren Elektrorennwagen an der Formel E teilnehmen, gab die FIA bekannt.

Mercedes-Benz und Porsche können sich nun für die Elektroauto-Rennserie Formel E rüsten. Der Automobilsportverband FIA hat die beiden deutschen Hersteller offiziell als Teilnehmer anerkannt. Erstmals dabei sein werden sie laut Mitteilung in der Saison 2019/2020.

Elf Teams wird dann das Klassement umfassen. Neben den beiden Neulingen sollen Audi, BMW, DS Automobiles, Jaguar Land Rover, Mahindra Racing, NextEV NIO, Penske Autosport und Venturi Automobiles teilnehmen. Dazu kommt Nissan, das für Renault in das Feld rückt.

Größere Akkus

Mercedes-Benz hatte im Sommer 2017 bekannt gegeben, aus der DTM auszusteigen und stattdessen elektrisch Rennen zu fahren. Porsche hat voriges Jahr sein LMP1-Engagement in der FIA Langstreckenweltmeisterschaft beendet, um sich ebenso dem Elektrorennsport zu widmen. Zuvor bereits hatte der Hersteller für 2019 seinen ersten Elektrosportwagen angekündigt.

Derzeit läuft die vierte Serie der Formel E, am 19. Mai kommen die E-Boliden nach Berlin. Die Teamwertung führt mit 127 Punkten das chinesische Team Techeetah an, Audi belegt mit 58 Punkten Rang 6. In der fünften Saison, die im Herbst dieses Jahres beginnt, sollen die Rennwagen größere Akkus haben, sodass ein Fahrzeugwechsel zur Rennhälfte überflüssig werden soll.

Bild 1 von 15 Formula-E-Rennen in Berlin 2016 (15 Bilder) Action Der Berlin ePRIX 2016 der Formula E wurde zum ersten Mal mitten in der Stadt ausgetragen.

(Bild: Peter-Michael Ziegler / heise online)

Bild 1 von 14 Formula-E-Rennen in Berlin - Bilderstrecke 3 (14 Bilder) Rennszene In der Saison 2015/16 gehen neun Formula-E-Teams mit 18 Fahrern an den Start.

(Bild: Peter-Michael Ziegler / heise online)

(anw)