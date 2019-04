Elektro-Rennwagen VW ID. R absolviert erste Tests auf der Nordschleife

Volkswagen hat erstmals seinen für den Rundkurs eigens modifizierten Elektro-Rennwagen ID. R auf der Nordschleife des Nürburgrings losgelassen. Der französische Fahrer Romain Dumas absolvierte Ende voriger Woche die ersten Runden auf dem 20,832 Kilometer langen Kurs. Er fuhr dabei abwechseln zwei Chassis des ID. R.

Damit begann für Volkswagen Motorsport nach eigenen Angaben die finale Vorbereitungsphase auf den Versuch, mit dem 500 kW starken Rennwagen auf der Traditionsstrecke in der Eifel einen neuen Rundenrekord für Elektro-Fahrzeuge aufzustellen. Er soll im kommenden Sommer stattfinden, kündigte Volkswagen an.

Nordschleife rumpeliger als andere Rennstrecken

"Auf Basis der umfangreichen Computer-Simulationen vorab haben wir mit diesem Test daran gearbeitet, den ID. R vor allem in Sachen Fahrwerk auf diese Rennstrecke abzustimmen", erläuterte Sven Smeets, Direktor Volkswagen Motorsport. Das Energie-Management funktioniere bereits sehr gut. Pilot Romain Dumas ergänzt: "Die Kurvengeschwindigkeiten sind im ID. R viel höher, als ich es aus GT-Sportwagen gewohnt bin. Die Nürburgring-Nordschleife hat mehr und größere Bodenwellen als die Rennstrecken, auf denen wir bisher getestet haben. Wir haben uns deswegen darauf konzentriert, die Einstellungen von Stoßdämpfern und Bodenfreiheit an die einzigartige Streckencharakteristik anzupassen."

Dumas hat das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vier Mal gewonnen. Das 19,99 km lange Bergrennen am Pikes Peak hatte er 2018 im E-Rennwagen von VW in neuer Rekordzeit von 7:57,148 Minuten absolviert. Ebenfalls im Sommer 2018 fuhr er beim Festival of Speed im südenglischen Goodwood die 1,86 km lange Strecke in 43,86 Sekunden.

(anw)