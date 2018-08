Elektro-Speedster: Infiniti zeigt Konzept Prototype 10

Nissans Edelmarke Infiniti hat ein Konzept für einen Sportwagen mit Elektroantrieb vorgestellt. Mit dem Prototype 10 genannten einsitzigen Speedster habe sich Infiniti von den Möglichkeiten elektrischer Leistung inspirieren lassen, heißt es in einer Mitteilung. Auch solle das Design klassischer Sportwagen der 50er Jahre aus Kalifornien wieder aufleben.

In der Karosserie wurde auf der linken Seite Platz für eine Person ausgespart, ein Beifahrer ist nicht vorgesehen. Es gibt auch kein Verdeck und keine Windschutzscheibe. Offenbar ging es Infiniti erst einmal nur darum, auf dem Pebble Beach Concours d'Elegance am vergangenen Wochenende ein Designkonzept vorzustellen, technische Daten gab das Unternehmen nicht bekannt. Vermutlich wird das Gefährt auch nicht in Serie gebaut.

Infiniti hat außerdem angekündigt, ab 2021 alle seine Modelle zu elektrifizieren. In Pebble Beach wurde übrigens auch der Klassiker Jaguar E-Type gezeigt, den es nun auch elektrifiziert geben soll. Infiniti hatte dort voriges Jahr ein Konzept für ein Elektroauto gezeigt, das an Rennwagen der 30er und 40er Jahre erinnert.

(anw)