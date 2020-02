Elektro-Tretroller: Köln und andere deutsche Städte bekommen Spin

Tier, Lime, Bird, Voi, Dott – zu den bisherigen, sich gern einsilbig gebenden Elektro-Tretroller-Verleihern auf deutschen Straßen kommt nun noch ein weiterer hinzu: Spin. Die Tochter der US-amerikanischen Ford Motor Company will ihre Gefährte in diesem Frühjahr zuerst in Köln, dann in weiteren deutschen Städten anbieten.

Damit wagt Spin erstmals den Schritt über die amerikanische Heimat hinaus. Im März will sich das Unternehmen zudem auf die offizielle Ausschreibung für E-Tretroller in Paris bewerben. Außerdem prüft Spin nach eigenen Angaben, sich an bevorstehenden Verfahren für Pilotprojekte in Großbritannien zu beteiligen.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Free Floating

Spin ist seit November 2018 Teil der Ford-Mobilitätssparte. In den USA ist der Verleiher bisher in gut 60 Städten und 25 Universitäten vertreten. In Deutschland baut das Unternehmen derzeit sein Team im Businessbereich als auch für den Flottenbetrieb aus. Die Roller sollen – wie jene der Konkurrenz – nicht an festen Stationen entleihbar sein, sondern free floaten, also überall herumstehen, und müssen zum Aufladen eingesammelt werden.

Auf dem noch jungen Markt der E-Tretroller-Verleiher – seit Juni 2019 dürfen die Gefährte offiziell auf deutsche Straßen – deutete sich jüngst erstmal eine Konzentration an. Der US-amerikanische Branchenpionier Bird kauft die Berliner Firma Circ, die aktuell in 43 Städten in zwölf Ländern aktiv ist, um schneller in Europa Fuß zu fassen.

(anw)