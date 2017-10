(Bild: BMW)

22.200 elektrisch betriebene BMW i3 hat das Unternehmen von Januar bis September ausgeliefert – die meisten davon ins Ausland.

BMW verkauft nur einen kleinen Teil seiner E-Autos in Deutschland. Mehr als 22.200 der elektrisch betriebenen Kleinwagen aus der i3-Reihe wurden von Januar bis September weltweit ausgeliefert, wie eine BMW-Sprecherin mitteilte. Davon gingen demnach etwa 3100 nach Deutschland. Die größten Absatzmärkte für den in Leipzig gefertigten i3 seien Norwegen, die USA, Deutschland und Großbritannien, teilte die BMW-Sprecherin mit.

Am Donnerstag soll in Leipzig der 100.000. BMW i3 vom Band gehen. Insgesamt gab es zu Beginn des Jahres in Deutschland rund 34.000 Autos mit reinem Elektro-Antrieb. BMW will bis 2025 zwölf Elektroautos im Angebot haben.

Bild 1 von 52 Elektroautos in Deutschland (52 Bilder) BMW produziert den i3 seit September 2013, in Deutschland wurde er ab November 2013 ausgeliefert. Grundpreis: 35.000 Euro. BMW gibt die Reichweite mit bis zu 200 km im Alltagsbetrieb an.



(dpa) / (anw)