Elektroauto: Fisker zeigt Motion in Bewegung

2022 will Fisker sein Luxus-Elektro-SUV Motion ausliefern. Es soll ab 37.500 US-Dollar zu haben sein. Der Preis für Europa soll noch bekannt gegeben werden. Reserviert werden kann der Fisker Motion über eine App, die bei Google Play und in Apples App Store erhältlich ist.

In den Jahren 2022 bis 2027 will das Unternehmen für die USA, Europa und China insgesamt eine Million Fahrzeuge herstellen, wie es nun bekannt gab. Da der Autosalon in Genf, der ab dem 5. März beginnen sollte, wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde, zeigt Fisker seinen Motion stattdessen in einem Video.

Fisker zeigt sein Elektro-SUV statt in Genf in einem Video. (Quelle: Fisker Inc.)

Der Vierradantrieb bietet eine Leistung von 225 kW und soll in weniger als drei Sekunden auf knapp 100 km/h beschleunigen können. Der Akku fasst gut 80 kWh und soll für eine Reichweite von bis zu 480 km sorgen können.

Das 4,6 m lange, 1,9 m breite und 1,6 m hohe Auto soll 566 Liter Raum für Gepäck bieten, der auf 708 Liter erweitert werden kann, schreibt Fisker. Das Heckfenster lässt sich absenken, damit auch längeres Gepäck transportiert werden kann, ohne dass die Tür offenstehen muss.

(Bild: Fisker)

