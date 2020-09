Elektroauto-Hersteller e.Go Mobile macht als Next.e.Go Mobile weiter

e.Go Mobile, das in diesem Jahr in die Insolvenz ging, legt einen Neustart hin. Das Private-Equity-Unternehmen ND Industrial Investments B.V. aus dem niederländischen Eindhoven beteiligt sich an dem deutschen Elektroautohersteller als Mehrheitsaktionär der nun neuen "Next.e.Go Mobile SE", wie es in einer Mitteilung heißt. CEO wird Ulrich Hermann, ehemaliges Vorstandsmitglied der Heidelberger Druckmaschinen AG. Der Gründer und bisherige Mehrheitsaktionär Günther Schuh sitzt nun dem Verwaltungsrat vor.

Am heutigen 1. September hat Next.e.Go Mobile das gesamte Geschäft der e.GO Mobile einschließlich aller Tochtergesellschaften und die Mitarbeitenden durch einen Betriebsübergang übernommen, schreibt Next.e.Go Mobile. Der Kaufpreis wird dabei nicht verraten, e.Go Mobile wurde nach eigenen Angaben zuletzt mit 1,0 Milliarden Euro bewertet.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Service und Vertrieb schon wieder aktiv

Die Firma bezeichnete sich als der "einzige unabhängige deutsche Elektroautomobilhersteller, der eine Pkw-Straßenzulassung erreichte" und hat den Elektrokompaktwagen e.Go Life im Serienangebot, dessen Reichweite 150 km beträgt. Das Unternehmen hatte seine selbst gesteckten Ziele für 2019 nicht erreicht, möglichst 600 der Autos zu verkaufen. In Folge der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie stellte das Unternehmen Anfang April dieses Jahres einen Insolvenzantrag.

Sobald die Zulassung als Fahrzeughersteller für die neue Gesellschaft erteilt ist und die Lieferantenverträge umgestellt sind, soll die Produktion im Werk Aachen Rothe Erde wieder anlaufen. Service und Vertrieb des Elektrokleinwagens e.Go Life seien bereits wieder aktiv, wird in der Mitteilung versichert.

Bild 1 von 23 Elektroautos von e.Go Mobile (23 Bilder) Seit dem 9. Mai 2019 wird der Elektrokompaktwagen e.Go Life in Serie gebaut.



(Bild: e.Go Mobile)

"e.Go Mobile war kein klassischer Sanierungsfall, sondern ein gut aufgestelltes Start-up, das es geschafft hat, ein neues Auto auf die Straße zu bringen und dem vor allem durch die beispiellose Situation während der Covid-19-Pandemie das Wachstumskapital ausging", wird der Insolvenz-Generalbevollmächtigte Paul Fink zitiert.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Werbevideo von Next.e.Go Mobile aka e.Go Mobile. (Quelle: e.Go Mobile AG)

(anw)