Elektroauto-Konzept Polestar Precept: Veganer Innenraum

Eigentlich sollte Polestars Precept im März auf dem Genfer Autosalon zu sehen gewesen sein. Daraus wurde nichts, dafür hat die Volvo-Tochter nun weitere Details zu ihrem Elektroauto-Konzept im Web verbreitet. Insgesamt will Polestar mit dem Fahrzeug "nicht nur seine Zukunft veranschaulichen", sondern seine drei Säulen Nachhaltigkeit, digitale Technik und Design.

Die Studie sei ein "wichtiger Meilenstein für Polestar als eigenständige Marke", heißt es in einer Mitteilung. Angaben zu technischen Details fehlen jetzt ebenso wie zur Erstankündigung im Februar. Stattdessen breiten die Schweden weitere Details zum Rundherum des Autos aus.

Veganer Innenraum

Die vegane Innenraumausstattung mit recycelten Bestandteilen basiert auf der veganen Innenraumoption des Polestar 2. Gemeinsam mit dem Unternehmen Bcomp arbeitet Polestar an der Integration eines aus Flachs hergestellten Verbundwerkstoffs, der bereits in anderen Branchen als Ersatz für Neukunststoffe verwendet werde, heißt es weiter. Das Gewicht der Innenraumverkleidung werde um bis zu 50 Prozent verringert.

Für das Infotainmentsystem wurde jenes Android-basierte weiterentwickelt, das bereits im Polestar 2 eingesetzt wird. Das 15-Zoll große Display soll den Fahrer erkennen, sobald er sich nähert; persönliche Einstellungen und Inhalte werden dann automatisch übernommen.

Luftkanalgekühlte Bremsen

Eye-Tracking-Systeme, die den Blick des Fahrers erfassen, steuern, wie Hinweise auf dem 9-Zoll-Fahrerdisplay dargestellt werden: "Kleiner und detaillierter, wenn der Fahrer auf das Display sieht, größer und heller, um wichtige Informationen anzuzeigen, wenn der Fahrer auf die Straße fokussiert ist", erläutert Polestar.

Der in die Motorhaube integrierte Frontflügel soll die Aerodynamik über die gesamte Karosserie durch Verringerung der Verwirbelung erhöhen und mehr Reichweite bringen. Luftkanäle hinter den Vorderrädern lassen die Luft aus den Radkästen austreten und sollen so zu einer "flächenförmigen Luftströmung" an den Seiten des Fahrzeuges beitragen. Die Bremsen werden durch Luftkanäle vor und hinter den Hinterrädern gekühlt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: polestar.com)

In Medienberichten ist davon die Rede, dass der Polestar Precept 2022 erhältlich sein soll. Dabei scheint es sich aber um eine Fehlinformation zu handeln. (anw)