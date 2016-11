(Bild: Volkswagen)

Der nächste E-Golf soll eine größere Reichweite haben als sein Vorgänger und auch schneller sein.

VW zeigt auf der derzeit laufenden Auto Show in Los Angeles die neueste Generation seines E-Golf. Der Autohersteller hebt hervor, dass das neue Elektroauto gegenüber seinem Vorgänger eine höhere Reichweite habe: Die Reichweite betrage "im kundenrelevanten Jahresmittel je nach Fahrweise und Einsatz der Klimaanlage" bis zu 200 Kilometer. Der Aktionsradius vergrößere sich also um rund 50 Prozent. Im "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ) ergebe sich eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern, teilt VW mit.



Im E-Golf, der ab kommendes Jahr in Dresden gebaut werden soll, sitzt ein Lithium-Ionen-Akku mit einem Energiegehalt von 35,8 kWh statt wie zuvor 24,2 kWh. An einer Schnellladesäule (DC/40 kW) könne er zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. Über Nacht oder während der Arbeit an einer Wallbox (AC/7,2 kW) ist der Akku nach knapp sechs Stunden wieder zu 100 Prozent gefüllt.

Der Elektromotor entwickelt jetzt 100 kW, 15 kW mehr als die erste Version des E-Golf. Das maximale Drehmoment der Elektromaschine stieg von 270 Nm auf 290 Nm. Der Durchschnittsverbrauch (NEFZ) liegt bei 12,7 kWh/100 km. Von 0 auf 100 km/h kommt der Viertürer in 9,6 Sekunden. Er kann maximal 150 km/h schnell fahren.

Der E-Golf bekommt ein Infotainmentsystem, das der Fahrer per Gestensteuerung bedient. Dazu kommen ein Stauassistent (teilautonomes Fahren bis 60 km/h), Fußgängererkennung mit Notbremsfunktion und eine automatische Stoppfunktion z.B. bei Ohnmacht des Fahrers.