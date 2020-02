Elektroauto: Škodas nächstes E-Auto soll ein SUV sein

Škodas bisherige SUV – allesamt Verbrenner – heißen Karoq, Kodiaq und Kamiq. Der neue, elektrische SUV heißt Enyaq. "Das 'E' am Anfang des Namens steht für Elektromobilität, das 'Q' am Ende stellt die eindeutige Verbindung zu den Tugenden eines SUV her", erläutert Škoda. Ein Bild vom tugendhaften Elektroauto existiert noch nicht.

(Bild: mit Material von Škoda)