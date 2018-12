Elektroautos: 68.000 Neuzulassungen in Deutschland

In Deutschland werden in diesem Jahr die Neuzulassungen von Elektroautos auf rund 68.000 Pkw steigen. Das bedeutet einen Zuwachs von 26 Prozent, geht aus einer aktuellen Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach hervor. Der Marktanteil der Elektroautos steigt von 1,6 Prozent auf 2,0 Prozent an. Darunter sind laut CAM 53 Prozent reine E-Autos (BEV) und 47 Prozent Plug-in-Hybride.

Neuzulassungen in wichtigen Märkten 2017 und 2018. (Bild: CAM)

Leitmarkt für Elektroautos bleibt China. Dort werden im Gesamtjahr 2018 rund 1,27 Millionen Elektroautos abgesetzt werden, was einem Zuwachs von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit werden in China erstmals mehr als eine Million Elektroautos in einem Jahr neu zugelassen. Der Marktanteil der E-Fahrzeuge an den Gesamtzulassungen steigt hier auf von 2,7 auf 4,6 Prozent.

Tesla in den USA vorn

In den USA – dem zweitgrößten Markt für Elektroautos – erhöhen sich die Absatzzahlen für E-Fahrzeuge in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 84 Prozent auf 356.000 Einheiten. Wesentlicher Treiber dieses Anstiegs ist laut CAM Tesla: Auf das Model 3 entfallen 37 Prozent aller E-Fahrzeugzulassungen in den USA, auf alle Tesla-Modelle insgesamt über 50 Prozent. Der Marktanteil von E-Autos hat sich in den USA von 1,1 Prozent auf 2,1 Prozent in diesem Jahr nahezu verdoppelt. Rund zwei Drittel der abgesetzten E-Fahrzeuge sind dabei rein elektrisch betrieben.

Norwegen ist nach Absatzzahlen das wichtigste E-Automobilland in Europa. Dieses Jahr steigen die Neuzulassungen von E-Autos auf 73.000 Einheiten. Der Marktanteil der Elektroautos darunter steigt von 39,3 Prozent im Vorjahr auf 47,9 Prozent. Rund 63 Prozent der E-Fahrzeuge sind reine Elektroautos.

(anw)