Elektroautos: Amazon kauft 40 Streetscooter und 10 eVito

Die Deutsche Post hat Amazon als Kunden für ihren Elektrotransporter Streetscooter gewonnen. Amazon habe 40 Exemplare in der Version Streetscooter Work Box bestellt, teilte die Post-Tochter Streetscooter am Mittwoch in Aachen mit.

Am Amazon-Verteilzentrum in München-Daglfing hat der Elektrofahrzeug-Hersteller nach eigenen Angaben bereits 60 Ladestationen aufgebaut und Fahrzeuge geliefert.

Amazon ist als Versandhändler seit Langem Großkunde der Deutschen Post, hat inzwischen aber auch einen eigenen Zustellerdienst aufgebaut. In München wolle Amazon die Streetscooter-Flotte für die Belieferung der Kunden auf der letzten Meile einsetzen, hieß es.

Amazon und das Klima

"Amazon hat sich verpflichtet, die Zusagen des Pariser Klimaschutzabkommens bereits zehn Jahre vor dem anvisierten Erfüllungsdatum zu erreichen – nämlich 2040 statt 2050. Dabei setzen wir auf Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern, die neue Technik entwickeln und eine CO 2 -neutrale Wirtschaft fördern.

Vor diesem Hintergrund hat Amazon auch bei Daimler Elektrolieferwagen bestellt, nämlich zehn Stück des Modells Mercedes-Benz eVito. Die Batteriekapazität von 41 kWh sorge für eine Reichweite von 150 bis 184 Kilometern, wie Daimler versichert. Der Antrieb leiste 85 kW und erreiche ein Drehmoment von bis zu 295 Newtonmetern.

Bild 1 von 17 Der Streetscooter der Deutschen Post (17 Bilder) Der Streetscooter Work hat eine Spitzenleistung von 48 kW und eine Dauerleistung von 38 kW. Die Reichweite beträgt 80 km.

(Bild: Deutsche Post DHL)

(anw)