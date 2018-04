Volvo S90 (Bild: Volvo)

Um vor allem auf dem chinesischen Markt bestehen zu können, will der schwedische Autohersteller bis 2025 die Hälfte seiner Autos mit rein elektrischem Antrieb anbieten.

Volvo will sich vor allem für China schmackhaft machen. Bereits heute ist der chinesische für den schwedischen Autohersteller der wichtigste einzelne Markt, dort verkaufte das Unternehmen voriges Jahr erstmals mehr als 100.000 Wagen. Da die chinesische Regierung verstärkt auf alternative Antriebe setzt, will Volvo bis 2025 die Hälfte seiner Autos rein elektrisch betrieben fahren lassen. Das kündigte das Unternehmen anlässlich der Automesse Auto China in Peking an.

Die Schweden konkretisieren damit etwas ihre voriges Jahr ausgegebene Strategie, sich komplett vom Verbrennungsmotor verabschieden zu wollen. Eine Etappe lautet, ab 2019 solle jedes neue Volvo-Auto einen Elektromotor haben, sei es rein elektrisch, sei es als Hybrid oder Plug-in-Hybrid.

Drei Volvo-Standorte in China

Volvo stellt in China momentan seine Modelle S90 und S90L T8 Twin Engine her. Diese Woche beginnt das Unternehmen dort die Produktion des XC60 T8 Twin Engine. Volvo unterstreicht, dass dann an allen drei seiner Standorte in Luqiao, Chengdu und Daqing voll elektrische Autos oder Plug-in-Hybride hergestellt werden.

Von 2019 an sollen Autohersteller in dem China verpflichtende Mindestziele für den Anteil alternativer Antriebe in Produktion und Verkauf einhalten, gab die Regierung voriges Jahr aus. Autohersteller, die mehr als 30.000 herkömmliche Fahrzeuge jährlich produzieren oder importieren, sollen bestimmte Anteile über ein Punktesystem erfüllen. Für reine Elektroautos bekommen die Hersteller demnach mehr Punkte gutgeschrieben als für Hybridmotoren, auch für höhere Reichweiten soll es mehr Punkte geben. 2019 sollen die Autohersteller eine 10-Prozent-Quote in China erfüllen, von 2020 an dann 12 Prozent.

(anw)