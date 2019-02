Ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. Das ist der dominierende Takt der Straße, denn so funktioniert ein Viertakt-Verbrennungsmotor. Die Dominanz ist schnell erklärt: Hersteller haben in den letzten 100 Jahren ihre Fertigungsprozesse optimiert, Diesel und Benzin lassen sich einfach in Pipelines und Tanklaster transportieren und bequem lagern und Autofahrer halten nur zwei Minuten die Zapfpistole ins Auto und müssen erst nach 800 Kilometern wieder nachfüllen.

Elektroautos bringen dieses gut geölte System durcheinander. Und damit auch den momentan bestimmenden Takt. Hersteller könne nicht einfach einen Elektromotor in ein Verbrennungs-Auto packen, Zulieferer müssen neue Teile entwickeln, Logistiker die Zulieferkette umstellen. Werkstätten müssen sich auf andere Probleme einstellen, Tankstellen weitere Lademöglichkeiten schaffen und Kunden mit einer vorerst geringeren Reichweite klarkommen. Politiker müssen die Stromversorgung sichern, öffentliche Ladestationen schaffen und Käufern Anreize bieten.

Diese Maßnahmen sofort umzusetzen ist utopisch. Elektroautos versprechen nicht nur eine andere Antriebstechnik, sie versprechen eine saubere Zukunft ohne schädliche Abgase. Aber damit diese Zukunft auch wirklich eintritt wird, müssen Elektroautos den bestehenden Takt übernehmen – und könnten der Anfang vom Ende des Individualverkehrs sein.

Schwerpunkt E-Mobilität (Bild: Smile Fight / shutterstock.com) Elektroautos, E-Bikes, E-Scooter und Co stehen für die Mobilität der Zukunft. Doch welche E-Autos sind schon jetzt eine Alternative zu Verbrennern, gibt es genug Lademöglichkeiten und wie siehts eigentlich mit dem Schwerlastverkehr aus? heise online beantwortet diese und weitere Fragen im Wochen-Schwerpunkt E-Mobilität. 25.2. Elektroautos: Die Tage des Verbrennungsmotors sind gezählt 25.2. Elektroautos in Deutschland: Verfügbare und geplante Modelle 2019 25.2. Umweltbelastung von E-Autos: Nur sauber – oder rein? 26.2. Akkutechnik: Neue Batterien in Entwicklung 26.2. Komplementärtechnik zur Batterie: Warum wir die Brennstoffzelle brauchen 27.2. Ladeinfrastruktur für E-Autos: Auf dem Weg, aber nicht am Ziel 27.2. Private Ladepunkte: Rechtliche Fallstricke 28.2. Was ein Elektroauto wirklich kostet 28.2. E-Scooter, Pedelec & Co: Mit Elektrokleinstfahrzeugen zur Arbeit 28.2. Auf dem Spielplatz: Die aktuelle Entwicklung bei elektrischen Motorrädern

1.3. Elektrischer Schwerlastverkehr: Schwer lastet die Batterie 1.3. Stat(d)t Auto: Was kommt anstelle des individuellen Privatverkehrs?

Mit diesem Schwerpunkt wollen wir Elektroautos genauer beleuchten. Wir zeigen unter anderem was ein Elektroauto wirklich kostet, wenn man alle Faktoren mit einbezieht; wie es um die aktuelle Akkutechnik bestellt ist und wie der elektrische Lastenverkehr die Logistikbranche verändert.

Ansaugen: Infrastruktur für Strom ausbauen

"Die e-Volution des Autos geht weiter. Der e-Golf", heißt es auf der Webseite von VW. Mit "Be first. Drive electric" bewirbt Daimler seinen Smart forfour EQ. Wer heute ein Elektroauto kauft, der probiert etwas Neues, ist ein Pionier – so erzählen es die Hersteller den möglichen Käufern. Aber Pionier sein ist anstrengend, denn die nötige Infrastruktur befindet sich in Deutschland noch im Aufbau und geht schleppend voran.

Strom ist hierzulande ausreichend vorhanden, der Anteil erneuerbarer Energie am Stromverbrauch steigt, Reservekraftwerke stehen für den Notfall bereit. Das sind gute Nachrichten, aber den Strom zu verteilen ist das Problem: Ein Windpark in der Nordsee bringt dem Stromtanker in Bayern erstmal recht wenig.

Aber selbst wenn der Strom überall gleichermaßen verfügbar wäre, muss er erstmal in die Autos fließen. Doch Ladepunkte sind rar. Im Juli 2018 gab es in Deutschland nur 13.500 Ladepunkte verteilt auf 6700 Säulen. Es ist ein Henne-Ei-Problem: Der Betrieb lohnt sich nicht, weil es so wenig Elektroautos gibt; Kunden kaufen kein Elektroauto, weil es so wenig Ladestationen gibt. Erst wenn Ladestationen auf Parkplätzen, an Wohnungen und am Straßenrand zur Norm werden, können Elektroautos das Straßenbild bestimmen. Hier ist die Politik gefragt, die allerdings nur zögerlich agiert.

Verdichten: Anreize für ein Elektroauto schaffen

Warum sollte man sich ein Elektroauto kaufen? Schadstoffe zu vermeiden und die Welt zu retten ist ja schon ganz schön, reicht aber als Anreiz oft nicht aus.

Neben dem Pioniergeist versuchen die Hersteller ihre Elektro-Kunden oft mit technischen Details zu ködern: "Weiter so. die BMW i3 Modelle mit verbesserter Reichweite" ist aktuell ein recht langweiliger Slogan von BMW. Würden Sie sich deswegen das bayerische Elektroauto kaufen? Zum Vergleich: Werber David Ogilvy hat um 1958 diese meisterhafte Anzeige verfasst: "Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h ist die elektrische Uhr das lauteste Geräusch, das Sie in diesem neuen Rolls-Royce hören." Unbestimmte technische Verbesserungen von BMW gegen konkrete Versprechen von Rolls Royce. Gähnen gegen Kopfkino.

Sobald nicht mehr nur die Uhr im Auto elektrisch angetrieben wird, sondern das gesamte Fahrzeug, wird es dröge. Und das zurecht. Elektroautos bringen noch nicht die gleiche Reichweite auf die Straße wie ihre kraftstoffbetriebenen Konkurrenten. Jede noch so kleine Verbesserung ist daher ein Slogan Wert – und sei es nur, dass der i3 nun mit einer Ladung bis zu 260 Kilometer weit fährt. Die Hersteller haben mehrere große Aufgaben zu bewältigen: die Reichweite zu steigern, ein schönes Auto um den Elektromotor herum zu konstruieren und die hohen Preise für den Massenmarkt zu senken.

Preislich kommt ihnen die Regierung entgegen. 4000 Euro Prämie gibts für bestimmte Elektroautos, 3000 Euro für Plug-in-Hybride. Käufer müssen die KFZ-Steuer für ein Elektroauto zehn Jahre lang nicht zahlen. Elektro- und Hybrid-Dienstwagen werden günstiger besteuert als ein Verbrenner. Mehrere deutsche Städte legen nochmal einige hundert Euro als Prämie drauf, wenn sich jemand für den Stromantrieb entscheidet.

Klingt gut, aber das Wachstum in Deutschland ist weiter unterdurchschnittlich. Die Nachteile eines Elektroautos scheinen weiter zu überwiegen. Damit der Marktanteil wächst, muss die Förderung weiter ausgebaut werden– wer ein Elektroauto kauft, muss klar die Vorteile erkennen können, darf etwa die Busspur nutzen oder gratis Aufladen. Gleichzeitig sind die Hersteller gefragt ihre Modelle zu verbessern. Ein seltsam aussehendes Auto, das nach 300 Kilometern an den Stecker muss, ist für die Mehrheit der Menschen einfach nicht attraktiv.

Arbeiten: Wenn Elektroautos die Straßen füllen

Auf den Straßen zwischen den norwegischen Fjorden stapeln sich die Elektroautos. Fast jeder zweite Neuwagen fährt dort mit Strom. Er ist dank Wasserkraft grün und in Massen vorhanden, die Regierung hat Elektroautos umfangreich gefördert und ambitionierte Ziele festgesetzt.

Von diesen Maßnahmen kann Deutschland sehr viel lernen – und auch von den Problemen, die Norwegen nun bewältigen muss:

Ein Elektroauto ist noch immer ein Auto. Bei allen ökologischen Vorteilen nimmt ein Elektroauto so viel Platz ein wie ein Verbrenner. Staus lassen sich so nicht vermeiden und der öffentliche Nahverkehr wird damit nicht attraktiver. Da Elektroautos in Norwegen auf der Busspur fahren durfte, bremsten sie zum Teil die Busse aus. Norwegen hat daher den Zugang zur Busspur wieder eingeschränkt. Die Infrastruktur muss vorbereitet sein. Die Norweger finden oft eine besetzte Schnellladestationen vor – für die vielen Elektroautos gibt es schlicht zu wenige. In der Hauptstadt Oslo kann das Auto zudem meist nicht bequem in der Garage geladen werden, weil viele Einwohner in einer Wohnung leben. Mit mehr Förderung versucht das Land die Anzahl der öffentlichen und privaten Ladestationen zu erhöhen.

Ausstoßen: Der Erfolg des Elektroautos wird sein Untergang

Elektroautos versprechen momentan nicht nur einen neuen Antrieb, sondern die Zukunft der Mobilität. Sauberer Strom ist ein Teil davon, genauso wie autonomes Fahren, neue Batterietechniken, Carsharing, vernetzte Fahrzeuge und das Ende des vorgegebenen Takts durch den Verbrennungsmotor. Wann dieses Ende erreicht wird, ist momentan nicht abzusehen. Aber es wird kommen. Die Vorbereitungen dazu haben bereits begonnen. Regierungen und Hersteller geben den neuen Takt vor und können dirigieren, wie schnell es gehen soll.

Mit dem Vormarsch der Elektroautos kommen andere Probleme, die Menschen lösen müssen. Wegen der großen Nachfrage nach Batterien für Elektroautos steigt der Preis von Kobalt und Lithium. Die Arbeitsbedingungen für den Kobaltabbau in Afrika sind oft problematisch – zum Teil graben Kinder ohne Schutzkleidung nach Kobalt oder suchen in Industrieabfällen danach.

Vielleicht ist das individuelle Elektroauto nur eine Zwischenstufe bis zur vollständig autonomen Mobilität. Vielleicht werden die Menschen der Zukunft nur noch ihr Fahrtziel in eine App eintippen und wenig später kommt ein völlig vernetztes, autonomes Auto um die Ecke. Fahren? Überflüssig. Ein eigenes Auto? Überflüssig.

Was im Tank dieses Autos der Zukunft steckt, ist ungewiss. Vielleicht ist den Menschen der Zukunft Strom irgendwann zu umweltschädlich. Vielleicht ist es mit Wasserstoff, Biogas oder Erdgas gefüllt. Wer weiß. Nur eins scheint sicher: Benzin oder Diesel wird es nicht. (str)