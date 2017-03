Unternehmen, Städte und Gemeinden können nun Anträge auf Förderung von Ladestationen stellen. Das beabsichtigen auch Energieunternehmen, heißt es in einem Zeitungsbericht.

Seit dem heutigen 1. März können Unternehmen, Städte und Gemeinden Anträge auf Förderung von Ladesäulen für Elektroautos stellen. Davon profitieren wollen die Energieversorger, wie das Handelsblatt berichtet.

Vattenfall will demnach 2018 rund 400 bis 800 öffentliche Ladepunkte einrichten, bislang betreibt das Unternehmen 110. EnBW will zusammen mit dem Tankstellenbetreiber Tank&Rast an 117 Raststätten im Südwesten zusätzliche Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten installieren. Innogy werde auch Förderung beantragen, nannte aber noch keine konkrete Zahl. Eon will zu seinen bisherigen 100 in Deutschland installierten Ladesäulen 250 weitere einrichten.

300 Millionen Euro für Ladeinfrastruktur

Das Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums umfasst 300 Millionen Euro. Ziel ist, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit bundesweit weiteren 15.000 Ladesäulen aufzubauen. Mit 200 Millionen Euro soll der Aufbau von 5000 Schnellladestationen (S-LIS) unterstützt werden und mit 100 Millionen der Aufbau von 10.000 Normalladestationen (N-LIS).

In einem weiteren Programm, das 250 Millionen Euro umfasst, will die Bundesregierung Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik fördern. Förderfähig sind Fahrzeuge (Straße, Schiene, Wasser) und Sonderfahrzeuge in der Logistik sowie die dazugehörige Betankungsinfrastruktur, Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff, nicht-stationäre Kraft-Wärme-Koppelungs-Anlagen und autarke Stromversorgung für kritische oder netzferne Infrastruktur. Bewerben können sich Städte, Gemeinden und private Investoren. (anw)