(Bild: Innogy)

Die RWE-Tochter folgt dem Vorbild Vattenfall und will seine gesamte Dienstwagenflotte innerhalb von vier Jahren elektrifizieren.

Die RWE-Tochter Innogy will in den kommenden vier Jahren seinen kompletten Fuhrpark auf Elektro- und Hybridautos umstellen. Bei Neubestellungen von Firmenwagen für Vorstände, Führungskräfte und Vielfahrer des Energieversorgers sollen ausschließlich klimafreundliche Modelle zur Auswahl stehen und keine Fahrzeuge mehr mit herkömmlichem Diesel- oder Benzinmotor. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Innogys Dienstwagenflotte umfasst derzeit rund eintausend Fahrzeuge.

Bis Ende des Jahres können sich Mitarbeiter freiwillig vom Verbrennungsmotor verabschieden, ab 1. Januar 2018 müssen sie auf ein Elektro- oder Hybridmodell umsteigen. Mitarbeiter, die sich für ein Elektrogefährt als Dienstwagen entscheiden, bekommen die Ladeinfrastruktur wie etwa die passende Ladebox von ihrer Firma gestellt. Die Stromkosten fürs Laden übernimmt Innogy ebenfalls.

Innogy ist nicht das erste Energieunternehmen, das seine Dienstwagen alternativ antreiben will. Im Februar hatte der schwedische Konkurrent Vattenfall bekannt gegeben, seine 3500 Pkw umfassende Fahrzeugflotte in Schweden, den Niederlanden und in Deutschland durch elektrische Alternativen ersetzen zu wollen.