Die Kreisel-Brüder aus Österreich haben den Sportwagen Porsche 910 mit Elektromotor versehen und bieten ihn nun in limitierter Auflage an. Käufer müssen dafür tief in die Tasche fassen.

Der österreichische Elektrotechnik-Hersteller Kreisel Electric hat das erste eigene Elektroauto vorgestellt. Der Sportwagen EVEX 910e wurde auf Basis des Porsche 910 in Kooperation mit der Langenfelder EVEX Fahrzeugbau GmbH entwickelt, er soll in limitierter Auflage verkauft werden. Der Preis: eine Million Euro.

Die Ladung des 53-kWh-Akkus soll für 350 Kilometer des 1100 kg wiegenden Wagen reichen, der Akku mit 100 kW aufgeladen werden können. Der Motor soll es auf eine Leistung von 360 kW bringen und von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 300 km/h. Kreisel verspricht "intelligentes Energiemanagement" im Zusammenspiel mit einer heimischen Photovoltaikanlage: Durch bidirektionales Laden werde der Sportwagen zum Heimspeicher, der die regenerative Energie zwischenspeichert und bei Bedarf ins Haus zurückspeist.

Diverse Autos umgerüstet

Der Porsche 910, eine Weiterentwicklung des Porsche 906, fuhr von 1966 bis 1968 in der Sportwagen-Weltmeisterschaft und der Europa-Bergmeisterschaft. Von ihm wurden 35 Stück hergestellt. Im Gegensatz zum historischen Original von Porsche hat der umgebaute Wagen eine Straßenzulassung mit H-Kennzeichen.

Bild 1 von 5 Elektrifizierter Porsche 910 (5 Bilder) Porsche schickte den 910er in den 60er Jahren in Sportwagenrennen.

Bei den Kreisel-Brüdern Philipp, Johann und Markus hatte VW probeweise den Golf zur elektrischen Umrüstung in Auftrag gegeben. Das Unternehmen hat unter anderem auch eine G-Klasse von Mercedes und einen 3er von BMW umgebaut. "Mit dem ersten, käuflichen Kreisel-Elektroauto beginnt für unser Unternehmen ein ganz neues Kapitel", sagt Geschäftsführer Markus Kreisel.

