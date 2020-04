Elektroautos: Lotus Evija mit 2000 PS

Der britische Sportwagenhersteller Lotus will seinen vollelektrischen Evija noch in diesem Jahr in die Produktion geben. Interessenten können den 2000 PS (1470 kW) starken Zweisitzer nun über einen besonderen Konfigurator bestellen. Dabei sollen sie die Kombination der Außenfarben und die Innenverkleidung individuell konfigurieren können.

Lotus, an dem der chinesische Konzern Geely seit 2017 51 Prozent hält, hatte den Evija voriges Jahr im Sommer vorgestellt. Dabei hatte das Unternehmen es als weltstärkstes Serienauto gepriesen, als das erste elektrische britische Hypercar. Die Höchstgeschwindigkeit des Autos soll 320 km/h betragen, von 0 auf 100 km/h soll er in drei Sekunden kommen, auf 300 km/h in neun Sekunden. Die Reichweite soll bis zu 400 km betragen.

Bild 1 von 24 Elektro-Hypercar Lotus Evija (24 Bilder) "Type 130" heißt der Evija auch im Lotus-Sprachgebrauch.

(Bild: Lotus)

Vom Evija werden voraussichtlich lediglich 130 Exemplare gebaut, so viele Modelle hat das Unternehmen seit 1952 auf die Straße gebracht. Das Auto sei aber kein Einzelläufer, Design und Technik gäben für Lotus die Richtung für künftige Autos vor, sagte Lotus-Entwicklungschef Matt Windle gegenüber Autoblog. Kostenpunkt für das 1680 kg schwere Gefährt: rund 2 Millionen Pfund laut Medienberichten. Interessenten können sich für 250.000 Pfund einen Produktionsslot sichern.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Lotus)

(anw)