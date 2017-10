Elektroautos deutscher Hersteller (Bild: VDA)

Im Juli bis September gingen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 10.636 Anträge auf die Förderprämie ein.

Die staatliche Umweltprämie für Elektroautos wurde zuletzt mehr nachgefragt als in den Monaten zuvor. Von Juli bis einschließlich September gingen nach Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 10.636 Anträge auf die Förderprämie zwischen 3000 und 4000 Euro ein. Zuvor hatte es ein ganzes Jahr gebraucht, bis gut 23.000 Anträge zusammen kamen. Die Kaufprämie kann seit dem 2. Juli 2016 beantragt werden.

Zum Ende des Monats September lagen der Behörde nunmehr insgesamt 33.660 Anträge vor, wie das Bafa am Mittwoch in Eschborn mitteilte. Davon waren rund 19.600 Anträge für reine Elektroautos und mehr als 14.000 für Plug-In-Hybride, die einen Verbrennungsmotor haben und gleichzeitig an der Steckdose aufgeladen werden können. Vier Anträge wurden für Brennstoffzellenfahrzeuge gestellt.

BMW vorne

7519 der 33.660 Anträge entfielen auf BMW-Fahrzeuge, 4880 auf Renaults, 4198 auf Volkswagen. 14.809 Anträge wurden von Privatpersonen gestellt, 18.271 von Unternehmen, die restlichen Anträge entfielen auf Stiftungen und andere Institutionen.

Unterdessen hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) neue Marktzahlen bekannt gegeben. Demnach ist der gesamte Pkw-Markt im bisherigen Jahresverlauf um 2 Prozent auf mehr als 2,6 Millionen Einheiten angestiegen. Allein im September habe der Auftragseingang aus dem Inland um 4 Prozent zugelegt. Der VDA geht nun davon aus, dass der Markt im gesamten Jahr um 4 Prozent auf rund 3,5 Millionen Neuwagen wachsen wird. 1,8 Millionen der neu zugelassenen Autos sind von deutschen Herstellern, 1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, der Anteil ausländischer Marken wuchs um 9 Prozent auf 800.000.

