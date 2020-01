Elektroautos: Renault sieht Zoe als meistverkauftes E-Auto 2019

9431 Exemplare seines Elektroautos Zoe hat Renault 2019 in Deutschland verkauft. Damit sieht der französische Autohersteller das Modell als das meistverkaufte an. Im Vergleich zu 2018 seien 48 Prozent mehr Zoe verkauft worden, teilt das Unternehmen mit.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht nach eigenen Angaben seine Zahlen für Dezember und somit für das gesamte Jahr 2019 Anfang nächster Woche. Laut der kumulierten Statistik der Neuzulassungen im November für rein elektrisch angetriebene Pkw – nach der eine vorsichtige Prognose auf die Gesamtstatistik für 2019 zulässig ist – kam Renault 2019 auf 8651 Einheiten für den Zoe. BMW kam mit seinem i3 auf 8492 Neuzulassungen, Tesla mit dem Model 3 auf 8087, VW mit dem E-Golf auf 6134.

Smart, Audi, Honda, Nissan

Der Smart Fortwo wurde 2019 bis einschließlich November 4664 Mal neuzugelassen, Audis E-Tron 3396 Mal, Hondas Kona 3247 Mal, der Nissan Leaf 2486 Mal. Insgesamt wurden bis November 57.533 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen, über 3,3 Millionen Pkw alles in allem. 2018 wurden 6360 Zoe neu zugelassen, BMW kam mit seinem i3 auf 3792 Neuzulassungen, VW mit seinem E-Golf auf 5743, Teslas Model 3 tauchte in der KBA-Statistik noch nicht auf.

Seit der Markteinführung im Jahr 2013 verkaufte Renault auf dem deutschen Markt 27.200 Zoe. Das sind nach Unternehmensangaben so viele Elektro-Zulassungen in diesem Zeitraum wie keine andere Marke.

Bild 1 von 61 Elektroautos in Deutschland (61 Bilder) Das aktuelle Modell des Renault Zoe kostet mit 41 kWh 21.900 Euro, die Reichweite nach WLTP soll 316 km betragen. Neu ist die Zoe mit 52-kWh-Batterie, die im WLTP bis zu 390 km schafft und mindestens 23.900 Euro kostet. Spitzenmodell wird die Zoe Intens mit 52 kWh für 27.900 Euro.

(anw)