Elektroautos: Renault verkauft mehr Zoes und bleibt Spitzenreiter

Renault hat im ersten Halbjahr 5551 Stück seines Modells Zoe verkauft, das sind 106,3 Prozent mehr Neuzulassungen des Elektroautos als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter den rein elektrisch betriebenen Autos behalte das Unternehmen mit einem Marktanteil von 17,9 Prozent die Spitzenposition, heißt es in einer Mitteilung.

Alle seine Modelle zusammengenommen hat Renault im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland so viele E-Autos verkauft wie noch nie im vergleichbaren Zeitraum. Die Verkäufe der Modelle Twizy, Zoe, Kangoo Z.E. und Master Z.E. seien um 96 Prozent auf 6295 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge gestiegen. Der eigene Marktanteil im E-Auto-Segment habe Ende Juni bei 18,4 Prozent gelegen, teilte Renault mit.

Eine Million Benziner

Die nächste Ausgabe des Zoe, dessen Lithium-Ionen-Batterie 52 kWh hat und bis zu 390 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus bringen soll, ist ab Ende Juli bestellbar. Der neue Zoe soll auch mit Gleichstrom geladen werden können, der Elektromotor eine Leistung von 100 kW/135 PS haben. Das Modell kostet 23.900 Euro.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr in Deutschland 31.059 Elektro-Pkw neu zugelassen, hieß es Anfang Juli vom KBA, das sind 80,2 Prozent mehr als in der ersten Hälfte 2018. 16.525 Plug-in-Hybride wurden neu zugelassen, 0,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Vergleich dazu wurden in dem Zeitraum 1,1 Millionen Pkw mit Benzin- und 609.000 mit Dieselmotor neu zugelassen.

Bild 1 von 60 Elektroautos in Deutschland (60 Bilder) Das aktuellste Modell des Renault Zoe kostet mit 41 kWh 21.900 Euro, die Reichweite nach WLTP soll 316 km betragen. Neu ist die Zoe mit 52-kWh-Batterie, die im WLTP bis zu 390 km schafft und mindestens 23.900 Euro kostet. Spitzenmodell wird die Zoe Intens mit 52 kWh für 27.900 Euro.

(anw)