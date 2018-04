(Bild: dpdhl.com)

Jürgen Gerdes war bisher schon bei der Deutschen Post für deren Elektro-Lieferwagen zuständig – als Paketchef. Nun bekommt er einen eigenen Vorstandsbereich für "Inkubationen".

Die Deutsche Post hat einen eigenen Vorstandsposten für "Corporate Incubations" eingerichtet. Der Bereich soll insgesamt "die Rolle eines Inkubators für Mobilitätslösungen, digitale Plattformen und Automatisierung übernehmen", wie es das Unternehmen mitteilt. Das gilt vor allem für das seit 2011 laufende Projekt E-Mobilität mit dem Streetscooter, E-Bikes und E-Trikes.

Im neuen Vorstandsbereich soll die technische Entwicklung und weltweite Vermarktung der Streetscooter-Familie aus dem Konzern heraus und in Zusammenarbeit mit Partnern vorangetrieben werden, heißt es weiter in der Mitteilung. Dafür verantwortlich sein soll Jürgen Gerdes, bisher Vorstand Post, eCommerce, Parcel bei der Deutschen Post DHL Group. Dort war Gerdes bisher schon für den Streetscooter zuständig.

Außer für Mobilität soll die neue Inkubationsabteilung auch digitale Plattformen und Automatisierung voranbringen. Hierzu sollen in den nächsten Wochen bereits bestehende Geschäftsmodelle und technische Innovationen in den neuen Bereich übertragen werden. Langfristig sollen daraus "nachhaltige Geschäftsmodelle entstehen", sagte Gerdes. Er gehört seit 2007 dem Post-Vorstand an.

Der Streetscooter hat sich für die Post anscheinend zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Ab dem zweiten Quartal sollen die Elektro-Lieferwagen in einem weiteren Werk gebaut werden. So sollen jährlich insgesamt 20.000 Streetscooter vom Band rollen.



Bild 1 von 14 Der Streetscooter der Deutschen Post (14 Bilder) Der Streetscooter Work hat eine Spitzenleistung von 48 kW und eine Dauerleistung von 38 kW. Die Reichweite beträgt 80 km.

(Bild: Deutsche Post DHL)

(anw)